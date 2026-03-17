Zbierate medvedí cesnak? Dajte pozor na skrytého návštevníka, ktorého jed vám môže spôsobiť problémy
Obľúbený jarný zber môže skrývať riziko.
Sezóna medvedieho cesnaku je v plnom prúde a len málokto si pri prechádzke v prírode neodtrhne pár listov. Hoci táto nenápadná bylinka v sebe ukrýva neuveriteľnú silu, pri jej zbere by sme mali mať oči na stopkách viac, ako kedykoľvek predtým. Okrem nebezpečnej zámeny s konvalinkou voňavou alebo s jesienkou obyčajnou, totiž na jej listoch môže číhať málo známe nebezpečenstvo.
Nedávno naň upozornila aj pani Simona vo facebookovej skupine Trnava. „Jar vytiahla do lesov tisíce z nás. Ale pozor, v listoch vašej obľúbenej jarnej pochúťky sa môže ukrývať nebezpečenstvo. Reč je o Májke fialovej (Meloe violaceus),“ napísala vo svojom príspevku.
Tento nápadný chrobák s kovovo fialovým leskom sa totiž často objavuje práve tam, kde ľudia zbierajú medvedí cesnak. Obľubuje vlhké listnaté lesy a háje, kde sa môže pohybovať priamo po listoch rastlín alebo sa schovávať pod nimi. Pri nepozornom zbere sa tak môže stať, že ho človek nechtiac pritlačí v ruke spolu s nazbieranými listami.
Silný jed
Májka fialová patrí medzi pomerne známe druhy hmyzu, no mnohí ľudia o jej obrannom mechanizme netušia. Ako vysvetľuje portál Záhradkár, ide o chrobáka, ktorý sa dokáže pri ohrození brániť veľmi účinným spôsobom.
Keď sa cíti v nebezpečenstve, vylučuje z kĺbov na nohách olejovitú tekutinu obsahujúcu látku nazývanú kantharidín.
Na túto vlastnosť upozorňoval už v minulosti aj entomológ Rudolf Gabzdil. „Pri podráždení vylučujú žltkastú hemolymfu vo forme tekutiny z kĺbov končatín. Môže spôsobiť pľuzgiere na koži či zápal očí,“ vysvetlil pre Nový Čas.