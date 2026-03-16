Ukradli mu jeho druhé nohy. Bekim má po mesiacoch trápenia dôvod na radosť, vrátili mu špeciálne vozidlo
Po mesiacoch vyšetrovania priniesla polícia známemu komikovi dobrú správu.
Keď vlani v decembri zmizla z podzemnej garáže bytového domu v Pezinku Bekimu Azirimu špeciálne upravená trojkolka, nepríjemne ho to zasiahlo. Nielenže mal tento dopravný prostriedok hodnotu približne 12-tisíc eur, ale pre známeho komika znamenal oveľa viac ako peniaze - trojkolka bola totiž pre neho „druhými nohami“.
Podľa informácií portálu Top Star však má po mesiacoch trápenia obľúbený zabávač zase dôvod na radosť, pezinským policajtom sa trojkolku podarilo vypátrať a už aj vrátiť pôvodnému majiteľovi. Bekim sa so správou podelil aj na svojom profile na sociálnej sieti, kde sa policajtom nezabudol poďakovať.
Prišiel, zaparkoval, naložil
Krádež špeciálne upravenej trojkolky sa Bekima veľmi dotkla, ako totiž ešte v roku 2021 v rozhovore pre Top Star priznal, takýto dopravný prostriedok je pre zdravotne znevýhodneného človeka v bežnom živote nenahraditeľnou pomôckou. „Ten bicykel mi umožňuje priblížiť sa k veciam, ktoré som robil, keď som bol zdravý,“ povedal vtedy otvorene komik, ktorý celú situáciu s odcudzením pre neho tak dôležitej veci okomentoval aj na sociálnej sieti.
„Niekto prišiel, zaparkoval si tam auto a naložil si tam dva a pol metra to má na dĺžku, meter dvadsať na šírku a asi tridsať kíl to má. Takže toto si naložil do auta. Cením si ľudí, ktorí potrebujú kradnúť veci, ktoré sú vyslovene pre vozíčkara,“ napísal ešte vlani nešťastný Bekim.