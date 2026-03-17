Čaj je zdravý, jednému druhu by sme sa však mali vyhýbať. Je ešte horšou voľbou ako čistý cukor
Čaj by sme mali piť niekoľkokrát za deň. Nie všetky čaje sú však zdraviu prospešné.
Výber čaju je tak trochu umenie. Podľa učenia ajurvédy pôsobí pitie teplého čaju, najmä v studenších mesiacoch, blahodárne na náš organizmus. Dokáže nás zahriať a odohnať vírusy. Podľa dietológov je výbornou voľbou čierny čaj, pretože nám pomáha spaľovať nadbytočné kalórie. Podľa neurológov by sme mali konzumovať mnohé bylinkové čaje – upokojujú našu nervovú sústavu a pomáhajú tlmiť stres, ktorému sme opakovane vystavení. Nie všetky čaje však zdraviu prospievajú. Dietológ Michał Wrzosek verejnosť varuje obzvlášť pred jedným druhom. Granulovaný čaj sa v našich končinách síce vo všeobecnosti teší veľkej obľube, no nad jeho zložením by sme sa mali zamyslieť.
Odborníci zdvíhajú varovný prst
Ochutené verzie granulovaných čajov zvyknú obsahovať zbytočne veľké množstvo cukru. Poľský odborník preto zdvíha varovný prst pred jeho gramážou (až 95 g na 100 g výrobku). „Granulované čaje sú prakticky čistý cukor. V skutočnosti je to ešte horšie než čistý cukor, pretože cukor s vodou je oveľa lacnejší,“ cituje Michała Wrzoseka portál Fakt. Médium v dôsledku takýchto vysokých hodnôt cukru varuje pred zvýšeným rizikom cukrovky 2. typu, kardiovaskulárnymi a onkologickými ochoreniami. Upozorňuje na skutočnosť, že vysoká hladina cukru v tele môže taktiež spôsobiť útlm a únavu.
Nezabúdajme, že cukor spôsobuje aj zubný kaz, v ústach vytvára kyslé ph a jeho dlhodobé nadužívanie dokáže zničiť náš črevný mikrobióm. Portál zdravie.pluska.sk uvádza, že jeho nadmerná konzumácia „prispieva k nárastu hmotnosti a obezite. Sladké nápoje zvyšujú hlad a chuť na jedlo a to dokonca viac ako glukóza obsiahnutá v škrobových potravinách."
Navyše, ak okrem pitia granulovaného čaju máte vo zvyku často konzumovať stravu bohatú na ďalšie cukry, máme pre vás ďalšiu nie veľmi potešujúcu správu. „Strava bohatá na sladké jedlá a nápoje, najmä s vysokým obsahom rafinovaných cukrov, je spojená so zvýšeným rizikom vzniku akné," dodáva portál.