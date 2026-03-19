Dochádzajú jej sily aj peniaze na liečbu. Pomôžme Daniele zostať s milovanou vnučkou, ktorá ju volá mama
Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Hádanka.

O jeho otcovi sa dodnes rozprávajú legendy. Známy mladík sa aj napriek prekážkam dočkal uznania Slovákov

Katka s dcérkou Adelkou pred nehodou / Katka v súčasnosti

Katka je sedem rokov uväznená vo svojom tele. Dcérke Adelke by chcela povedať, ako veľmi ju ľúbi

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Tomáš Holý / Lucie Bílá

Na pohrebe si myslela, že je to fór. Tomáš Holý očaril Lucku Bílú ako kúzelný grázel, ktorý nestál o slávu

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Hádanka.

O jeho otcovi sa dodnes rozprávajú legendy. Známy mladík sa aj napriek prekážkam dočkal uznania Slovákov

Tomáš Holý / Lucie Bílá

Na pohrebe si myslela, že je to fór. Tomáš Holý očaril Lucku Bílú ako kúzelný grázel, ktorý nestál o slávu

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

Dochádzajú jej sily aj peniaze na liečbu. Pomôžme Daniele zostať s milovanou vnučkou, ktorá ju volá mama

— Foto: Donio.sk / Pomôžme Daniele vyhrať boj s rakovinou

Život jej naložil viac, ako unesie.

Stačí jedna veta od lekára a všetko, čo sa zdalo ako samozrejmé, sa zrazu rozpadne. Presne to zažila rodina Daniely, ktorá dnes bojuje s vážnou chorobou a popritom sa snaží zostať oporou pre svoju vnučku, ktorú má v náhradnej starostlivosti. Práve ona je dôvodom, prečo sa usilujú nevzdať ani v najťažších chvíľach.

Ako prezradil jej manžel Andrej pre darcovský portál Donio, vždy si vystačili s tým, čo mali. Skromne, ale spolu, až kým lekári nevyslovili krutú diagnózu rakovinu krčka maternice v pokročilom štádiu FIGO 3B.

Foto: Donio.sk

„Hovorí sa, že človek unesie len toľko, koľko mu sily stačia. My sme sa však ocitli v situácii, kedy tie naše sily – fyzické aj finančné – dochádzajú," povzdychol si Andrej, ktorý má jediný sen. Aby sa jeho milovaná Danielka mohla vyliečiť a vrátiť k bežnému životu. Najmä k vnučke, ktorú volá mamka. „Robím pre to maximum, no náklady na liečbu sú nad naše sily. Preto som sa rozhodol požiadať o pomoc vás, dobrých ľudí,“ dodáva.

Krutá diagnóza

Choroba prišla nečakane a zmenila každodenný život celej rodiny. Daniela pritom dlhé roky pomáhala iným. Pracovala ako osobná asistentka a starala sa o ľudí, ktorí ju potrebovali. Po diagnóze však musela prácu okamžite ukončiť a sústrediť sa na náročnú liečbu. Rodina tak zo dňa na deň prišla o časť príjmu, ktorý bol pre ich domácnosť dôležitý.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…