Dochádzajú jej sily aj peniaze na liečbu. Pomôžme Daniele zostať s milovanou vnučkou, ktorá ju volá mama
Život jej naložil viac, ako unesie.
Stačí jedna veta od lekára a všetko, čo sa zdalo ako samozrejmé, sa zrazu rozpadne. Presne to zažila rodina Daniely, ktorá dnes bojuje s vážnou chorobou a popritom sa snaží zostať oporou pre svoju vnučku, ktorú má v náhradnej starostlivosti. Práve ona je dôvodom, prečo sa usilujú nevzdať ani v najťažších chvíľach.
Ako prezradil jej manžel Andrej pre darcovský portál Donio, vždy si vystačili s tým, čo mali. Skromne, ale spolu, až kým lekári nevyslovili krutú diagnózu – rakovinu krčka maternice v pokročilom štádiu FIGO 3B.
„Hovorí sa, že človek unesie len toľko, koľko mu sily stačia. My sme sa však ocitli v situácii, kedy tie naše sily – fyzické aj finančné – dochádzajú," povzdychol si Andrej, ktorý má jediný sen. Aby sa jeho milovaná Danielka mohla vyliečiť a vrátiť k bežnému životu. Najmä k vnučke, ktorú volá mamka. „Robím pre to maximum, no náklady na liečbu sú nad naše sily. Preto som sa rozhodol požiadať o pomoc vás, dobrých ľudí,“ dodáva.
Krutá diagnóza
Choroba prišla nečakane a zmenila každodenný život celej rodiny. Daniela pritom dlhé roky pomáhala iným. Pracovala ako osobná asistentka a starala sa o ľudí, ktorí ju potrebovali. Po diagnóze však musela prácu okamžite ukončiť a sústrediť sa na náročnú liečbu. Rodina tak zo dňa na deň prišla o časť príjmu, ktorý bol pre ich domácnosť dôležitý.