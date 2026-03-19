Koniec ramadánu sa nezaobíde bez tradičného pudingu, ktorý môžete vyskúšať aj vy. Je to sladká dobrota
Oslavy Eidu sú skrátka neúplné, kým si nedoprajete misku Sheer Khurmy, vraví foodblogerka Manali.
Počas ramadánu si moslimovia každý deň po západe slnka tradične sadajú za stôl k iftaru - večeri, ktorou prerušujú celodenný pôst. Zvykom je začať datľami a vodou, aby sa telo rýchlo hydratovalo a doplnilo energiu, nasleduje sýta polievka a hlavné jedlo bohaté na bielkoviny. V noci zo štvrtka na piatok to však bude v niečom iné.
Oslavy sú bez neho neúplné
Táto noc totiž nie je bežnou ramadánovou nocou, ale začiatkom sviatku prerušenia pôstu, ktorý sa nazýva Eid al-Fitr a symbolizuje radosť z úspešne zvládnutého pôstneho mesiaca. Keď sa teda na oblohe objaví mesiac, domácnosti sa začnú pripravovať na veľké oslavy a hodovanie.
Pre tento deň je typická slávnostná atmosféra, rozdávanie darčekov deťom a najmä spoločné stolovanie. Ženy v domácnostiach sa naň často pripravujú už počas noci. Na bohato prestretých stoloch totiž nemôžu chýbať ani tradičné sladké jedlá, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je aj mliečny puding s datľami.
„Sheer Khurma je bohatý puding z vermicelli rezancov pripravený z mlieka, množstva orechov, datlí a cukru! Oslavy Eidu sú skrátka neúplné, kým si nedoprajete misku Sheer Khurmy,“ vysvetlila na svojom webe foodloberka Manali.