Ľudia hovoria o luxuse, ona by to urobila znova. Maťka svojmu autistickému bratovi cestovaním zmenila život
Počas ciest sa podľa nej začali diať malé, ale dôležité zmeny.
Niektoré rodiny riešia, kam pôjdu na dovolenku. Iné riešia oveľa jednoduchšiu, no zároveň ťažšiu otázku – ako pomôcť blízkemu človeku urobiť aspoň malý krok dopredu.
Pre Martinu sa odpoveď postupne našla na miestach, kde by ju možno nečakala. Na letiskách, v zábavných parkoch či pri spoločných výletoch do cudziny. Svojho mladšieho brata Branka, ktorý má autizmus, berie na cesty po svete. Nie preto, aby si oddýchla, ale preto, že práve tam vidí zmeny, na ktoré doma čakali celé roky.
Nie každý tomu však rozumie. „Nedávno som počula vetu, že to, čo robím pre Branka, je luxus. Že cestovanie je nadštandard. Že keď aj tak nerozpráva poriadne, načo to celé,“ napísala Martina na sociálnej sieti.
Podľa nej však ľudia často vidia len fotografiu z výletu. Nevidia všetko, čo sa za ňou skrýva.
Stačilo jedno slovo
Ich spoločné cestovanie sa pritom nezačalo ako veľký plán. Martina pre Startitup priznala, že spočiatku išlo len o obyčajný nápad, ako stráviť čas s mladším bratom a dopriať mu nové zážitky mimo každodennej rutiny.
Na jeden moment však nikdy nezabudne. Brankovi raz ukazovala fotografie z Disneylandu, kde bola s kamarátmi, a medzi rečou mu povedala: „Ak chceš, niekedy ťa tam zoberiem.“
Odpoveď nečakala. Branko v tom čase takmer nehovoril. O to viac ju prekvapilo, keď sa na ňu pozrel a spýtal sa jediné slovo: „Kedy?“ Práve táto krátka veta sa stala začiatkom cesty, ktorá zmenila ich spoločný život.