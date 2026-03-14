Pred spaním skúste túto drobnosť, radia lekári. Takmer zabudnutý trik pomôže proti stresu aj nespavosti
Malá zmena v kúpeľni vám môže pomôcť lepšie zaspať.
Večer býva pre mnohých najpokojnejšou časťou dňa. Zatvoríme dvere kúpeľne, pustíme teplú vodu a aspoň na chvíľu sa snažíme zabudnúť na pracovné povinnosti či starosti, ktoré nás počas dňa sprevádzali. Nie vždy však takýto moment prinesie skutočný oddych – telo síce spomalí, no myšlienky často pokračujú ďalej.
Odborníci preto upozorňujú, že niekedy rozhodujú aj drobnosti, ktoré si ani neuvedomujeme. Jednou z nich je napríklad svetlo v miestnosti. Práve to môže podľa lekárov ovplyvňovať, ako sa naše telo večer pripravuje na spánok.
Aj preto sa v poslednom období čoraz viac hovorí o jednoduchom večernom zvyku, ktorý môže pomôcť zmierniť stres a pripraviť telo na odpočinok.
Nezvyčajný zvyk
Trend sa objavuje najmä na sociálnych sieťach pod anglickým názvom „dark showering“. V praxi ide o sprchovanie v prítmí alebo pri veľmi tlmenom svetle. Ako uvádza portál RTL, nejde o to, aby bola kúpeľňa úplne ponorená do tmy. Dôležité je skôr vypnúť ostré osvetlenie a vytvoriť pokojnejšiu atmosféru, napríklad pomocou malej lampy alebo sviečky.
Práve takýto jednoduchý rituál môže podľa odborníkov pomôcť telu postupne spomaliť a pripraviť sa na spánok.