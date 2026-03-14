Tankovanie vie dnes poriadne zabolieť. Automechanik prezradil triky, vďaka ktorým vieme výrazne ušetriť
Palivá zdraželi a vodiči hľadajú riešenie.
Ráno sadnete do auta, zastavíte sa po ceste v obchode, odveziete deti do školy a cestou z práce ešte vybavíte nákup. Pre mnohých vodičov je auto každodennou samozrejmosťou. Stačí však pohľad na cenu pri stojane a človek si rýchlo uvedomí, že každá jazda niečo stojí.
Cena ropy pre konflikt na Blízkom východe v posledných dňoch výrazne poskočila. Pre bežných vodičov však zostáva najdôležitejšia otázka jednoduchá: dá sa jazdiť tak, aby sme za palivo neplatili zbytočne viac?
Na túto tému sa portál Interez pýtal automechanika z košického servisu. Ten upozornil, že veľa závisí od vecí, ktoré má vodič pod kontrolou.
Technický základ
Podľa mechanika je prvým krokom vždy technický stav auta. Ak motor alebo spaľovací systém nefungujú správne, spotreba môže rýchlo stúpať.
„Pri benzínových autách to znamená, že sviečky musia byť v dobrom stave a motor musí mať rovnomerný chod. Dôležité je aj to, v akom stave sú zapaľovacie cievky. Ak má auto nerovnomerné alebo poruchové spaľovanie, prejaví sa to aj vyššou spotrebou,“ vysvetľuje skúsený mechanik.
Pri dieselových motoroch zohrávajú dôležitú úlohu najmä žhaviace sviečky a vstrekovače. „Ak nie sú v dobrej kondícii, dokážu narobiť veľa problémov,“ dodáva.
Inými slovami – ak motor nepracuje tak, ako má, úsporná jazda sa dosahuje len veľmi ťažko.