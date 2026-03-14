Kamarátky by neboli, no jednu vec na nej obdivuje. Michaela Čobejová úprimne o arogantnej Eve zo Sľubu
Pri stvárňovaní svojej postavy vraj čerpá aj zo spomienok na ľudí, ktorých stretla v minulosti.
Nie každá televízna postava si má získať sympatie divákov. Niektoré majú presne opačnú úlohu – vyvolať emócie, rozprúdiť dej a občas publikum aj poriadne nahnevať. Herečka Michaela Čobejová však tvrdí, že práve takéto roly bývajú pre hercov najzaujímavejšie.
V dobovom seriáli Sľub stvárňuje postavu Evy Gregorovej – ženy, ktorá pôsobí sebavedomo, často nekompromisne a v príbehu si rada drží veci pod kontrolou. Hoci diváci ju vnímajú ako arogantnú či nepríjemnú, samotná herečka priznáva, že podobné postavy majú pre ňu osobitné čaro.
Ako uviedla v markizáckom Teleráne, o prijatí tejto ponuky ani na chvíľu nepochybovala.
Zaujímavé postavy
„Tieto záporné postavy sú vždy veselšie, zaujímavejšie, príjemnejšie paradoxne ako kladné postavy, kde sa tvárite veľmi empaticky celý čas a nie je tam taký herecký priestor ako pri týchto negatívnych postavách. Navyše, človek si to viac užíva, keď môže byť v takom kontrapunkte s ostatnými postavami," povedala s úsmevom Michaela Čobejová a dodala, že sa na svoju úlohu už od začiatku tešila.
„Bola som rada, že som dostala túto ponuku a tešila som sa, ako som povedala, už pred začiatkom točenia, že ľudia ma budú neznášať, a to sa podarilo,“ dodala herečka.
Aj keď sa do svojej seriálovej postavy dokáže naplno ponoriť, v bežnom živote by si vraj podobného človeka vo svojom okolí nevybrala.
„Človek sa rád vyhýba takým ľuďom. Nechcete mať v živote niekoho, v ktorej spoločnosti sa cítite nepríjemne a nie, kamarátky by sme určite neboli,“ priznala otvorene.