Akoby to bolo včera, čo si ju priniesli domov. Slová Kvetky Horváthovej chytia za srdce každého rodiča
„Mám pocit, že to bolo len včera, čo sme si ju priniesli z pôrodnice," zaspomínala Kvetka Horváthová.
Svoje súkromie si poctivo stráži, pretože vie, že ľudia dokážu byť zlí. O mužovi dokonca s úsmevom hovorí, že navždy zostane ako Columbova žena. Kvetka Horváthová však občas predsa len ponúkne radostné čriepky zo života – urobila to napríklad nedávno, keď oslávila 18. narodeniny jej dcéry a pri tejto príležitosti jej venovala krásny odkaz.
Rozumejú si
Kvetka je už 26 rokov šťastná s Júliusom, za ktorého sa vydala po troch mesiacoch randenia a vydržalo im to dodnes, hoci sa hovorí, že manželstvá po krátkej známosti zväčša dlho nevydržia. Do manželstva pritom „vhupnúť" nemuseli – ale obľúbená moderátorka si vie toto spontánne rozhodnutie obhájiť aj dnes.
„My sme mali na to s mojím mužom jednoznačnú odpoveď: Máme na to celý život, aby sme sa spoznali. Preletela medzi nami tá povestná iskra, čo sa nie vždy stane. Nám sa to stalo a tam bola tá elektrina, tá láska na prvý pohľad. Bolo to také intenzívne, že sme si po krátkom čase povedali, že nemáme na čo čakať, že tak to cítime,“ zaspomínala v Rádio Melody.
Ťažká dilema
Napriek skorému sobášu prvé a zároveň jediné dieťa dvojice prišlo po dlhých rokoch snahy a trpezlivosti. Ako prezradila moderátorka, s dcérou Paulínou má podobný vzťah, aký má Kvetka so svojou vlastnou mamou.
Počas materstva si však uvedomila, že je veľmi náročné snažiť sa byť priateľom so svojím dieťaťom. Nechce, aby sa jej dcéra bála povedať aj o zlých veciach, ktoré spravila alebo zažila: „Na druhej strane je ťažké zostať autoritou v tom priateľskom vzťahu – nájsť proste tú hranicu odkiaľ pokiaľ.“
Ako ten čas letí
Pri príležitosti Paulínkiných nedávnych narodenín Kvetka na Instagrame zverejnila fotografie, z ktorých sála radosť, láska a pozitívna energia. A pod ne napísala odkaz, pod ktorý by sa mohlo podpísať mnoho mám