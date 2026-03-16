Bola v kláštore, potom dostala poriadny bozk. Veronika Žilková po veľkej zrade už manžela nehľadá - Dobré noviny
Bola v kláštore, potom dostala poriadny bozk. Veronika Žilková po veľkej zrade už manžela nehľadá
Bola v kláštore, potom dostala poriadny bozk. Veronika Žilková po veľkej zrade už manžela nehľadá

Viera ju podržala, aj keď prišla o chorého synčeka.

„Tak ako som si to naplánovala, to nevyšlo. Vyšlo to tak, ako si to naplánoval osud,“ hovorí Veronika Žilková. Legendárnej českej herečke nadelil osud všetko naraz – život v kláštore, tri manželstvá, zradu posledného muža a najväčšiu bolesť, akú môže mama zažiť: smrť synčeka. Napriek slzám, strate a zúfalstvu to nikdy nevzdala, hoci otvorene hovorí, že prežívala časy, keď rozmýšľala nad tým najhorším.

V kláštore

„Hádky mojich zbožných rodičov boli na dennom poriadku. Hádali sa dokonca aj na ceste do kostola na omšu. Tam potom obaja pokľakli na kolená a tesne pred prijímaním sa vzájomne šeptom uzmierili, aby si mohli ísť v pokání pre hostiu. Cestou z kostola, ešte sme len otvárali dvere do domu, sa už zase začali hádať,“ spomínala v 13. komnate Veronika na detstvo v bigotnej katolíckej rodine, kde silno vnucovaná viera ovplyvňovala každý aspekt jej života vrátane toho ľúbostného.

S rodičmi. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

„Ja som mala také mindráky, že nikto nikdy nepríde a do mojich devätnástich naozaj ani nikto neprišiel,“ povedala. „Dokonca som v pätnástich začala jazdiť do kláštora a prešla som vstupným testom, pretože som chcela byť rehoľníčka. Potom ma ale niekto poriadne pobozkal a vtedy som si povedala, že bez tých chlapov asi žiť nedokážem,“ spomínala nádejná mníška, ktorá sa nakoniec rozhodla pre herectvo a vďaka nemu spoznala aj svojho prvého manžela. „Keď som sa vydávala prvýkrát, to som musela,“ povedala otvorene.

S prvým manželom. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Noc pred svadbou prosila

S budúcim režisérom Jiřím Hanychom sa spoznala v deň jej 21. narodenín, keď jej zaklopal na dvere, aby hrala v jeho filme. „Bola som sama, s nikým som nechodila, pretože som bola škaredá, tučná a sama. Vtedy mi zazvonil, aby som mu hrala vo filme. V ten večer som sa naňho nalepila a už sa ma nezbavil,“ spomínala Veronika, ktorá bola v tom čase začínajúcou hviezdou a dostala vysnívané angažmán vo Vinohradskom divadle. V lete však nečakane otehotnela a hoci ju z divadla posielali na potrat, ona to odmietla. Pod srdcom nosila dcéru Agátu, no vydávať sa nechcela.

„Mala som veľmi vysokú latku, že by to mal byť niekto medzi Ježišom a neviem kým. Ja som vedela, že to nie je ten, koho som si predstavovala a prosila som, aby som sa nemusela vydávať a mohla mať dieťa za slobodna,“ vysvetľovala Veronika, ktorá sa nedokázala vzoprieť predstavám svojich rodičov. „Ešte noc pred svadbou som mamičku prosila, nech ma nenúti vydávať sa, že to nechcem. Povedala mi, že by tú hanbu neuniesla a že by sa musela obesiť, keby som sa nevydala a ostala slobodná,“ vysvetľovala herečka, ktorá sa vydala proti svojej vôli.

