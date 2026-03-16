Na otázku od Markízy odpovedala jednoznačne. Gabika Marcinková vie, že tanec nie je len o technike
Známa herečka sa na tanečnom parkete po prvý raz divákom ukázala pred tromi rokmi.
Keď dostala ponuku na účinkovanie, nezaváhala ani na sekundu. Gabika Marcinková sa vrátila na parket, aby v jedenástom ročníku Let's Dance predviedla svoje tanečné umenie po boku Jaroslava Ihringa. Ako sa vyjadrila v rozhovore pre Diva.sk, o tom, či sa vráti, mala od začiatku jasno – hoci nie je úplne jednoduché skĺbiť starostlivosť o rodinu s účasťou v populárnej šou.
Prišla by aj komparz robiť
Gabika Marcinková sa na parkete predviedla už v minulosti, keď tancovala v Let's Dance v roku 2023 s Matyášom Adamcom. Vďaka svojmu talentu a disciplíne bola vtedy od začiatku považovaná za jednu z najväčších favoritiek súťaže, čo sa neskôr aj potvrdilo. Obsadila totiž druhé miesto.
V jedenástej sérii sa herečka do šou vrátila vo veľkom štýle a ako prezradila, keď prišla ponuka na účinkovanie, ani na chvíľočku nad svojou účasťou nezaváhala. „Bola to jednoznačná odpoveď. Ja by som sem prišla aj komparz robiť, ktorý by tlieskal, aby som tu mohla byť,“ priznala s úsmevom umelkyňa
Chce si to užiť
O svojom tanci a o tom, čo ním chce divákom povedať, má jasnú predstavu. „Tanec nie je len o technike, ale aj o emócii. Snažíme sa, aby bol každý tanec nielen technicky najlepší, ako vieme, ale aj zaujímavý pre divákov. Aby bol vtipný, dramatický alebo aby mal nejaký odkaz,“ vysvetľuje Gabika Marcinková.