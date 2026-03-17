Rozumie svetu, no nedokáže povedať, čo cíti. Pomôžme Tamarke získať terapie, ktoré jej môžu zmeniť život
Rozumie svetu, no nedokáže povedať, čo cíti. Pomôžme Tamarke získať terapie, ktoré jej môžu zmeniť život
Rozumie svetu, no nedokáže povedať, čo cíti. Pomôžme Tamarke získať terapie, ktoré jej môžu zmeniť život

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Aj malé veci sú pre ňu veľkou výzvou.

Šesťročná Tamarka žije s poruchou autistického spektra, ADHD a vážnymi ťažkosťami v oblasti komunikácie a regulácie emócií. Pre ňu sú bežné denné situácie často náročné a stresujúce. Rýchlo ju preťažia aj drobné podnety a impulzívne reakcie či silné emočné výkyvy jej sťažujú zvládanie každodenného života.

Tamarka je bystré a citlivé dievčatko, ktoré rozumie viac, než dokáže vyjadriť. Jej vývin je dlhodobý a vyžaduje systematickú, odbornú podporu. Jej rodina však momentálne nemá dostatok financií na zabezpečenie pravidelných terapií, ktoré by jej umožnili napredovať pokojne a stabilne.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

„Tamarkin vývoj je postupný proces. Naše terapie sa snažia podporiť jej schopnosti krok za krokom a pomáhajú jej zvládať každodenné situácie,“ hovorí Lucia, mama Tamarky.

Systematická podpora – kľúč k lepšej budúcnosti

Rodina preto spustila zbierku s cieľom vyzbierať 7 500 €, čo predstavuje ročný terapeutický plán zameraný na reguláciu emócií, rozvoj pozornosti a sebakontroly, podporu komunikácie.

Plán zahŕňa pravidelnú psychologickú podporu, špeciálno-pedagogické vedenie, biofeedback tréning a logopedickú intervenciu. Ide o systematickú a dlhodobú prácu, ktorá môže Tamarke pomôcť napredovať krok za krokom a získať väčšiu istotu vo svojom každodennom živote.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Podporiť Tamarku je možné jednoducho prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, kde je výzva k dispozícii pre všetkých, ktorí chcú pomôcť. Každý príspevok alebo zdieľanie príbehu môže prispieť k lepšej budúcnosti pre toto dievčatko. Rodina pripomína: nejde o zázrak, ide o možnosť pokračovať v terapii, ktorá Tamarke umožní napredovať a zvládať každodenné výzvy s väčším pokojom.

Pomôžme Tamarke rásť s dôverou a bezpečím. Podporiť výzvu môžete priamo na ĽudiaĽuďom.sk. Každý príspevok, každé zdieľanie má zmysel a prináša konkrétnu zmenu do jej života.

