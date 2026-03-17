Rozumie svetu, no nedokáže povedať, čo cíti. Pomôžme Tamarke získať terapie, ktoré jej môžu zmeniť život
Aj malé veci sú pre ňu veľkou výzvou.
Šesťročná Tamarka žije s poruchou autistického spektra, ADHD a vážnymi ťažkosťami v oblasti komunikácie a regulácie emócií. Pre ňu sú bežné denné situácie často náročné a stresujúce. Rýchlo ju preťažia aj drobné podnety a impulzívne reakcie či silné emočné výkyvy jej sťažujú zvládanie každodenného života.
Tamarka je bystré a citlivé dievčatko, ktoré rozumie viac, než dokáže vyjadriť. Jej vývin je dlhodobý a vyžaduje systematickú, odbornú podporu. Jej rodina však momentálne nemá dostatok financií na zabezpečenie pravidelných terapií, ktoré by jej umožnili napredovať pokojne a stabilne.
„Tamarkin vývoj je postupný proces. Naše terapie sa snažia podporiť jej schopnosti krok za krokom a pomáhajú jej zvládať každodenné situácie,“ hovorí Lucia, mama Tamarky.
Systematická podpora – kľúč k lepšej budúcnosti
Rodina preto spustila zbierku s cieľom vyzbierať 7 500 €, čo predstavuje ročný terapeutický plán zameraný na reguláciu emócií, rozvoj pozornosti a sebakontroly, podporu komunikácie.
Plán zahŕňa pravidelnú psychologickú podporu, špeciálno-pedagogické vedenie, biofeedback tréning a logopedickú intervenciu. Ide o systematickú a dlhodobú prácu, ktorá môže Tamarke pomôcť napredovať krok za krokom a získať väčšiu istotu vo svojom každodennom živote.
Podporiť Tamarku je možné jednoducho prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, kde je výzva k dispozícii pre všetkých, ktorí chcú pomôcť. Každý príspevok alebo zdieľanie príbehu môže prispieť k lepšej budúcnosti pre toto dievčatko. Rodina pripomína: nejde o zázrak, ide o možnosť pokračovať v terapii, ktorá Tamarke umožní napredovať a zvládať každodenné výzvy s väčším pokojom.
