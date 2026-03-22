Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Športová redaktorka Simona Leskovská a futbalista Stanislav Lobotka.

Zuby ako Ronaldinho, píšu jej neprajní Slováci. Simona Leskovská prekonala aj stratu najdôležitejšieho muža

Roman Luknár.

Keď prestal chodiť, dávali mu deväť mesiacov života. Roman Luknár nič nevlastní a nikam sa nenaháňa

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Zverejnili ďalšiu krásnu správu.

Maxík už nie je jedináčik. Vinczeovci si adoptovali druhé dieťa, týždne to tajili z dobrého dôvodu

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

SLEDUJE NÁS 207 325 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Let's Dance); Promo fotografie TV Markíza (Búrlivé víno)

Dostala pri ňom nálepku a veľmi trpela.

Keď bola ešte veľmi mladá, dal jej šancu, ktorá jej zmenila život. Ján Ďurovčík ju priviedol do sveta divadla, naučil ju disciplíne, tvrdej práci aj tomu, že talent sám osebe nestačí. „Ďurovčík ma vôbec nešetril, nie nadarmo sa o ňom hovorí, že je zlý ako kat,“ priznala Nela Pocisková. Dnes sa ich mená opäť stretávajú v jednej šou – on sedí v porote, ona stojí na parkete ako súťažiaca. Návrat Nely Pociskovej do Let’s Dance je pre divákov zaujímavý aj preto, že ju tentoraz hodnotí muž, ktorý stál na začiatku jej umeleckej cesty a bol jej prvou láskou, ktorú mnohí odsudzovali.

Iným bola na smiech

Ich príbeh sa začal v čase, keď bola Nela ešte len 14-ročné dievča. Do sveta divadla sa dostala veľmi skoro a na jednom z kastingov si ju všimol práve Ján Ďurovčík, ktorý v mladom dievčati videl potenciál, no zároveň vedel, že talent bez disciplíny nič neznamená. „Hneď po kastingu volal mojim rodičom a opýtal sa ich, či si môžem dovoliť skúšať v divadle každý deň od rána do večera. Vraj vo mne vycítil akýsi náznak talentu, ktorý však sám osebe v divadle nikoho nespasí. Bez tvrdej driny sa nepresadíte. To mi bolo jasné už po prvom skúšobnom dni,“ spomínala pre SME Nela na začiatky, ktoré boli oveľa tvrdšie, než si vtedy dokázala predstaviť.

Ján Ďurovčík s manželkou Barborou / Ján Ďurovčík v roku 1998
Prečítajte si tiež: Bol cholerik, ktorý po ľuďoch hádzal topánky. Jána Ďurovčíka zmenila žena, pri ktorej je rád pod papučou

Prvé skúšky ju vraj neraz zlomili. Domov chodievala so slzami v očiach a mala pocit, že to nezvládne. „V duchu som si prisahala, že sa tam už nikdy nevrátim. Potom som sa však z toho vyspala a ráno bolo zase všetko lepšie,“ priznala. Dnes sa však na tie chvíle pozerá s odstupom a hovorí, že práve prísnosť známeho režiséra ju posunula ďalej. „Musím povedať, že na mne vykonal obrovský kus roboty. Keď som prvýkrát čítala svoj text na javisku, všetkým naokolo som bola len na smiech. A o pár týždňov som už hrala hlavnú postavu na druhej premiére,“ povedala. Pre mladú speváčku bol v tom čase Ďurovčík veľkou autoritou a verili mu aj jej rodičia.

Poloboh Ďurovčík

„Rodičia ma vložili jemu do rúk a verili sme všetci, že mi chce to najlepšie. On sa v tom svete pohyboval roky a pre mňa bol obrovská autorita. V tom čase bol okolo neho veľký hype a ja som mala pocit, že taký veľký človek má záujem o niekoho ako som ja. Bol pre mňa ako poloboh a ja som k nemu vzhliadala,“ priznala s odstupom rokov v relácii Closer Talks. Keď sa dali neskôr s režisérom dokopy, ich vzťah vyvolal množstvo reakcií.

Mnohí ľudia poukazovali najmä na veľký vekový rozdiel medzi tridsiatnikom a veľmi mladým dievčaťom, ktoré ešte len vstupovalo do dospelosti. Pocisková dnes otvorene priznáva, že práve toto obdobie bolo pre ňu veľmi náročné.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…