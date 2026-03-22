Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená
Dostala pri ňom nálepku a veľmi trpela.
Keď bola ešte veľmi mladá, dal jej šancu, ktorá jej zmenila život. Ján Ďurovčík ju priviedol do sveta divadla, naučil ju disciplíne, tvrdej práci aj tomu, že talent sám osebe nestačí. „Ďurovčík ma vôbec nešetril, nie nadarmo sa o ňom hovorí, že je zlý ako kat,“ priznala Nela Pocisková. Dnes sa ich mená opäť stretávajú v jednej šou – on sedí v porote, ona stojí na parkete ako súťažiaca. Návrat Nely Pociskovej do Let’s Dance je pre divákov zaujímavý aj preto, že ju tentoraz hodnotí muž, ktorý stál na začiatku jej umeleckej cesty a bol jej prvou láskou, ktorú mnohí odsudzovali.
Iným bola na smiech
Ich príbeh sa začal v čase, keď bola Nela ešte len 14-ročné dievča. Do sveta divadla sa dostala veľmi skoro a na jednom z kastingov si ju všimol práve Ján Ďurovčík, ktorý v mladom dievčati videl potenciál, no zároveň vedel, že talent bez disciplíny nič neznamená. „Hneď po kastingu volal mojim rodičom a opýtal sa ich, či si môžem dovoliť skúšať v divadle každý deň od rána do večera. Vraj vo mne vycítil akýsi náznak talentu, ktorý však sám osebe v divadle nikoho nespasí. Bez tvrdej driny sa nepresadíte. To mi bolo jasné už po prvom skúšobnom dni,“ spomínala pre SME Nela na začiatky, ktoré boli oveľa tvrdšie, než si vtedy dokázala predstaviť.
Prvé skúšky ju vraj neraz zlomili. Domov chodievala so slzami v očiach a mala pocit, že to nezvládne. „V duchu som si prisahala, že sa tam už nikdy nevrátim. Potom som sa však z toho vyspala a ráno bolo zase všetko lepšie,“ priznala. Dnes sa však na tie chvíle pozerá s odstupom a hovorí, že práve prísnosť známeho režiséra ju posunula ďalej. „Musím povedať, že na mne vykonal obrovský kus roboty. Keď som prvýkrát čítala svoj text na javisku, všetkým naokolo som bola len na smiech. A o pár týždňov som už hrala hlavnú postavu na druhej premiére,“ povedala. Pre mladú speváčku bol v tom čase Ďurovčík veľkou autoritou a verili mu aj jej rodičia.
Poloboh Ďurovčík
„Rodičia ma vložili jemu do rúk a verili sme všetci, že mi chce to najlepšie. On sa v tom svete pohyboval roky a pre mňa bol obrovská autorita. V tom čase bol okolo neho veľký hype a ja som mala pocit, že taký veľký človek má záujem o niekoho ako som ja. Bol pre mňa ako poloboh a ja som k nemu vzhliadala,“ priznala s odstupom rokov v relácii Closer Talks. Keď sa dali neskôr s režisérom dokopy, ich vzťah vyvolal množstvo reakcií.
Mnohí ľudia poukazovali najmä na veľký vekový rozdiel medzi tridsiatnikom a veľmi mladým dievčaťom, ktoré ešte len vstupovalo do dospelosti. Pocisková dnes otvorene priznáva, že práve toto obdobie bolo pre ňu veľmi náročné.