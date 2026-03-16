Vlasy sú moje celoživotné dielo, odkazuje Tomáš z Mama, ožeň ma. Ľudia mu píšu, že po ostrihaní skrásnie
Vlasy sú moje celoživotné dielo, odkazuje Tomáš z Mama, ožeň ma. Ľudia mu píšu, že po ostrihaní skrásnie

Tomáš z relácie Mama, ožeň ma, by si rád v šou našiel lásku na celý život. — Foto: TV JOJ

„Vlasy sú moje celoživotné dielo,“ odkazuje ľuďom Tomáš z legednárnej šou Mama, ožeň ma. Niektorí mu totiž po zhliadnutí premiérovej časti písali, aby sa ostrihal, že bude krajší. Slovenský Legolas to však ani v najmenšom nemá v úmysle a podľa vlastných slov chce zostať v prvom rade sám sebou.

V úvode kultovej zoznamovacej šou, ktorá sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých 12 rokoch, podľa reakcií na sociálnych sieťach zaujal divákov najmä životný príbeh práve Banskobystričana Tomáša, ktorý žije len s mamou Jankou, kedže otec sa nikdy o neho nestaral. Športovec a inovátor, ako sám seba nazýva, v rozhovore pre Televíziu JOJ okrem iného prezradil aj to, že v šou by si možno na rozdiel od iných naozaj rád našiel partnerku na celý život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je to šok

Dvadsaťštyriročný Tomáš z Banskej Bystrice, ktorý sa takmer okamžite po odvysielaní prvej časti legendárnej zoznamovej šou Mama, ožeň ma stal jedným z najzaujímavejších aktérov relácie, žije len s mamou Jankou v rodinnom dome.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venuje sa zváraniu, autám a 3D tlači a vo voľnom čase robí amatérsku kulturistiku. Že raz bude z jedného dňa na druhý "slávnym", prekvapilo aj jeho samotného. Nič také totiž nečakal.

„Jednoducho sa so mnou fotia ľudia. Ako pre mňa je to šok. Ja som fakt nečakal, že ako to dopadne. Ja som myslel, že budem úplne... ako jednak na obrazovke som po prvýkrát a viacmenej zelenáč, a vôbec som nečakal takú spätnú väzbu,“ priznal prekvapene Tomáš s tým, že dúfa, že ho to nezmení, lebo sa snaží byť aj naďalej sám sebou.

Nejde mu o krásu

