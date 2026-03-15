Bezák, sledujeme ťa, vyhrážali sa mu. Zhanobený arcibiskup sa nevzdal a opäť stojí medzi ľuďmi
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bezák, sledujeme ťa, vyhrážali sa mu. Zhanobený arcibiskup sa nevzdal a opäť stojí medzi ľuďmi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 303 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti
Foto: Facebook - Chynorany pre ľudí; Reprofoto RTVS - Pod povrchom plus

Buď smetiar, radili mu po odvolaní.

„Róbert je poklad našej rodiny, všetkých nás viedol na ceste k Bohu. Trpíme s ním,“ hovorili rodičia Bezákovci, keď sledovali, ako ich syna skúša osud. Už ako 20-ročného študenta teológie ho predvolala Štátna bezpečnosť a snažila sa ho zlomiť, aby udával ľudí zo svojho okolia. Nepodarilo sa im to. A zlomiť sa ho nepodarilo ani po viac než 30 rokoch, keď bol bez pádneho vysvetlenia odvolaný z čela Trnavskej arcidiecézy. Róbert Bezák zostal tým istým usmievavým, otvoreným a pokojným človekom, ktorý aj po najťažších pádoch dokáže rozdávať nádej druhým.

Bezák, budeme ťa sledovať

„Ak ťa bude trápiť svedomie, príď sa k nám vyspovedať,“ vraveli eštebáci počas Vianoc Róbertovi Bezákovi, ktorý mal len 20 rokov, keď si ho ako študenta teológie predvolali na výsluch. Vo vyšetrovni sa ho snažili zlomiť, aby s nimi spolupracoval a udával ľudí zo svojho okolia. „Keď som povedal nie, nemám záujem, ja to neurobím, začalo sa vyhrážanie,“ spomínal pre Denník N na časy, keď bol prvýkrát odhodlaný ukázať svoj charakter, hoci naňho skúšali rôzne manipulatívne techniky.

Róbert Bezák.
Prečítajte si tiež: Nechoď za kňaza, prosila ho spolužiačka. Róberta Bezáka museli po narodení kriesiť, ale na svete mal ostať

„Ja ti nechcem ublížiť, ja ti chcem dobre,“ vravel mu najskôr vyšetrovateľ, ktorý sa snažil tváriť ako Bezákov otec. Keď však videl, že Róbert sa nedá len tak zlomiť, skúšal to vyhrážkami, že ho vyhodia zo školy a že jeho mama bude smutná, ak štúdium nedokončí. „Naozaj to bol zo strany eštebákov med a bič,“ vravel Bezák. Po odmietnutí začali pritvrdzovať, čo dodnes dokazujú dôkazy v spise s krycím menom Sebastián. „Ako svätec, mučeník, ktorého nedokázali zabiť, hoci naňho strieľali šípy. Bol som nepriateľ štátu len preto, že som študoval za kňaza,“ vysvetľoval pre MY Trnava Róbert Bezák, ktorého chceli eštebáci veľmi zlomiť.

„Bezák, budeme ťa sledovať,“ varovali ho, keď ako 26-ročný nastúpil na vojenskú službu a oni sledovali každý jeho krok, či náhodou negatívne ideologicky nepôsobí na ostatných vojakov. Paradoxne, správy eštebákov ho vykresľovali ako obľúbeného, usmievavého a pokojného človeka, ktorý rád pomáhal ostatným.

Pocit veľkej hanby

„Bezák je medzi vojakmi veľmi obľúbený, chodí pravidelne cvičiť do telocvične, je vyrovnanej, pokojnej povahy, každému pomôže, poradí, vzorne si plní svoje povinnosti,“ hlásil tajný spolupracovník, agent „Pinďa“. Tak ako sa Bezák nedal zlomiť v časoch totality, nezlomilo ho ani odvolanie v roku 2012, hoci priznal, že cítil obrovskú hanbu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

