V nákupnom vozíku našli trojhodinové bábätko. Po 50 rokoch sa príbeh dočkal nečakaného pokračovania
Voči mame, ktorá ju opustila, necíti žiadnu nenávisť.
Bol obyčajný letný večer, keď sa dve mladé ženy vracali z kina na parkovisko pri nákupnom centre v americkom štáte Ohio. Netušili, že o pár sekúnd sa stanú súčasťou príbehu, ktorý ich bude sprevádzať celý život. Keď 20-ročná Rita Marshallová vtedy odomykala auto, všimla si nákupný vozík opretý o predný blatník. Vnútri bola hnedá papierová taška a hýbala sa. „Nevedela som, čo si mám myslieť,“ spomínala neskôr pre Washington Post. Rita sa zohla bližšie a v tej chvíli zostala v šoku. V taške ležalo novonarodené bábätko.
Žltý overal a modrá deka
Spolu s kamarátkou Darlene Gillelandovou, ktorá mala vtedy 23 rokov, zostali ako obarené. Dievčatko malo na sebe žltý overal a bolo starostlivo zabalené v modrej deke. „Bolo pevne zavinuté, úplne pokojné. Bola dokonalá. Ležala tam pokojne, ako len mohla,“ spomínala Darlene. Rita zostala pri bábätku, zatiaľ čo jej kamarátka utekala späť do kina zavolať políciu. O pár minút už na parkovisku stálo niekoľko policajných áut.
Lekári v nemocnici zistili, že dievčatko bolo staré len dve až tri hodiny. Nikto netušil, kto ho tam nechal, no obe ženy mali zvláštny pocit. „Myslím si, že nás niekto pozoroval. Možno hľadali tých správnych ľudí,“ spomínala Rita.
Rozlúčka
Na druhý deň sa kamarátky vrátili do nemocnice, aby dievčatko ešte raz videli. Dostalo dočasné meno Jeanne Westgate – podľa sestry, ktorá sa oň starala a podľa nákupného centra, kde ho našli. Rina a Darlene vedeli, že si ho čoskoro vezmú sociálne služby a neskôr ho adoptuje nová rodina. „Mali sme možnosť sa s ňou rozlúčiť,“ spomínali na osudný august 1972. Hoci sa ich cesty rozišli, na malé dievčatko nikdy nezabudli.
„Často som na ňu myslela. Premýšľala som, aký život má a či je šťastná,“ priznala Rita. Darlene dodala, že to bol jeden z najväčších momentov jej života. „Stále som na ňu myslela,“ povedala otvorene. Kamarátky netušili, že ich príbeh ešte nemá koniec.