Kedysi bola na seba prísna, dnes sa stravuje inak. Jedálniček Jennifer Aniston zvládnete aj vy
Keď prehovorila o svojom stravovaní, mnohých prekvapila.
Vo veku, keď mnohé ženy hovoria o tom, ako rýchlo plynie život, Jennifer Aniston pôsobí, akoby zastavila čas. Obľúbená herečka 11. februára oslávila 57. narodeniny a fanúšikovia sa opäť pýtajú to isté: ako je možné, že vyzerá stále tak skvelo? Žiadne zázračné diéty ani extrémy však za tým podľa nej nehľadajte. Britský denník Daily Mail prezradil, ako vyzerá jedálniček hviezdnej herečky.
Deň začína vedome
Jennifer už roky praktizuje prerušovaný pôst v režime 16 : 8. To znamená, že 16 hodín denne neje a všetko jedlo si dopraje v osemhodinovom okne – najčastejšie medzi desiatou ráno a šiestou večer.
Ráno začína pohárom teplej vody s citrónom. Nasleduje káva s nízkotučným mliekom. Raňajky prichádzajú až neskôr a sú plné bielkovín. Strieda ovsené vločky s vyšľahaným bielkom, proteínový nápoj alebo vajíčka pripravené na rôzne spôsoby. Práve bielkoviny sú základom jej jedálnička. V rozhovore pre časopis First For Women povedala, že do ovsených vločiek primiešava vaječné bielka ešte pred dovarením. Výsledkom je nadýchaná konzistencia a vyšší obsah proteínov.
Obed bez výčitiek, večera s chuťou
Na obed si najradšej dáva tuniaka s uhorkovo-šošovicovým šalátom a ako vysvetlila, obedy má celkovo rada jednoduché a výživné. Ak medzi hlavnými chodmi pocíti hlad, nebráni sa a dá si aj menšiu desiatu – vajíčko natvrdo, syrovú tyčinku alebo misku polievky. A večer? Ani vtedy sa Jennifer Aniston neobmedzuje.