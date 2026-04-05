Kedysi bola na seba prísna, dnes sa stravuje inak. Jedálniček Jennifer Aniston zvládnete aj vy
Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Hádanka.

Bola čudná a deti na ňu nedôverčivo hľadeli. Známa Slovenka tri mesiace mlčala, keď ju zradili rodičia

Mária Čírová / S manželom Mariánom.

Ľutujem ťa, pokazila si si život, vraveli jej. Mária Čírová s o 15 rokov starším Mariánom žije svoj sen

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Hádanka.

Nešťastná mama začala piť a jeho detstvo bolo odvtedy iné. Chlapec z fotografie sa ňu nikdy nehneval

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Prebudil sa, keď si práve balila veci. Vladko Plevčík sa už nečuduje, že sa Petra rozhodla odísť

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Hádanka.

Bola čudná a deti na ňu nedôverčivo hľadeli. Známa Slovenka tri mesiace mlčala, keď ju zradili rodičia

Mária Čírová / S manželom Mariánom.

Ľutujem ťa, pokazila si si život, vraveli jej. Mária Čírová s o 15 rokov starším Mariánom žije svoj sen

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Za liečivou vodou nemusíte cestovať do Svätej zeme. Slovenské Mŕtve more vás zahreje aj v chladných dňoch

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Prebudil sa, keď si práve balila veci. Vladko Plevčík sa už nečuduje, že sa Petra rozhodla odísť

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Kedysi bola na seba prísna, dnes sa stravuje inak. Jedálniček Jennifer Aniston zvládnete aj vy

Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston. — Foto: Instagram - @jenniferaniston

Keď prehovorila o svojom stravovaní, mnohých prekvapila.

Vo veku, keď mnohé ženy hovoria o tom, ako rýchlo plynie život, Jennifer Aniston pôsobí, akoby zastavila čas. Obľúbená herečka 11. februára oslávila 57. narodeniny a fanúšikovia sa opäť pýtajú to isté: ako je možné, že vyzerá stále tak skvelo? Žiadne zázračné diéty ani extrémy však za tým podľa nej nehľadajte. Britský denník Daily Mail prezradil, ako vyzerá jedálniček hviezdnej herečky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deň začína vedome

Jennifer už roky praktizuje prerušovaný pôst v režime 16 : 8. To znamená, že 16 hodín denne neje a všetko jedlo si dopraje v osemhodinovom okne – najčastejšie medzi desiatou ráno a šiestou večer.

Jennifer Lopez / Dermatologička Andrea Suarezová
Prečítajte si tiež: Dermatologička: Toto sú štyri skutočné dôvody, prečo Jennifer Lopez nestarne. Sú účinnejšie ako botox

Ráno začína pohárom teplej vody s citrónom. Nasleduje káva s nízkotučným mliekom. Raňajky prichádzajú až neskôr a sú plné bielkovín. Strieda ovsené vločky s vyšľahaným bielkom, proteínový nápoj alebo vajíčka pripravené na rôzne spôsoby. Práve bielkoviny sú základom jej jedálnička. V rozhovore pre časopis First For Women povedala, že do ovsených vločiek primiešava vaječné bielka ešte pred dovarením. Výsledkom je nadýchaná konzistencia a vyšší obsah proteínov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obed bez výčitiek, večera s chuťou

Na obed si najradšej dáva tuniaka s uhorkovo-šošovicovým šalátom a ako vysvetlila, obedy má celkovo rada jednoduché a výživné. Ak medzi hlavnými chodmi pocíti hlad, nebráni sa a dá si aj menšiu desiatu – vajíčko natvrdo, syrovú tyčinku alebo misku polievky. A večer? Ani vtedy sa Jennifer Aniston neobmedzuje.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…