Narcizmus sa lieči v krematóriu, hovorí Andrea Andrejová. Sama prešla peklom, dnes pomáha obetiam násilia
Andrea Vadkerti.

Milionára si vzala z lásky, potom roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá už iba vpred

Ivana Chýlkový a Jan Kraus.

Stále som šťastná, aj keď žijeme oddelene. Ivana Chýlková by o živote s Krausom mala napísať knihu

Michal Navara a Dominika Cibulková.

Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Narcizmus sa lieči v krematóriu, hovorí Andrea Andrejová. Sama prešla peklom, dnes pomáha obetiam násilia

Vľavo zakladateľka OZ Nikdy viac Andrea Andrejová, vpravo ilustračný obrázok.
Vľavo zakladateľka OZ Nikdy viac Andrea Andrejová, vpravo ilustračný obrázok. — Foto: archív A. Andrejovej, Pexels: RDNE Stock project

Realita je taká, že porucha osobnosti nie je chrípka. Nie je to niečo, na čo si človek vezme lieky a zmení sa, hovorí.

„To, že znechutený policajt po retraumatizácii obete, ktorú spôsobil svojím neľudským prístupom, podá obeti papierik s kontaktom na niektorú z organizácii, neznamená, že tu máme nejaký systém. Policajti často nevedia, ako s obeťou komunikovať, česť výnimkám. Kurátori nútia obete k mediácii s násilníkom a súdy sa vlečú roky. Chýba nám špecializácia. Potrebujeme policajtov, sudcov a sociálnych pracovníkov, ktorí rozumejú patológii osobnosti a vedia, že narcista na súde vyzerá ako ten najzainteresovanejší rodič na svete," vysvetľuje Andrea Andrejová, krízová interventka, garantka a odborná pracovníčka projektu 2N a zakladateľka OZ Nikdy viac

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu so svojím tímom vynakladá obrovské úsilie a veľké množstvo času na to, aby pomohla obetiam domáceho násilia a psychického týrania na viacerých úrovniach. Okrem toho, že vykonáva terénnu i ambulantnú sociálnu prácu, snaží sa robiť osvetu, ktorá u nás žalostne absentuje. V DOBRÝCH NOVINÁCH sme sa preto rozhodli položiť jej zopár otázok. Otázky kládla Mária Jakúbeková. 

V rozhovore s Andreou Andrejovou sa dozviete

  • Prečo je pre obete násilníkov také ťažké odísť,
  • aké sú fyziologické dôsledky psychického týrania,
  • ako vníma fungovanie našich úradov v tejto otázke,
  • s čím všetkým v OZ Nikdy viac pomáhajú obetiam týrania,
  • prečo tvrdí, že narcizmus sa lieči v krematóriu
  • a v akom prípade môže cirkev anulovať manželstvo.
Andrea Andrejová o vysokej produkcii kortizolu a zväčšení amygdaly u obetí narcistov.
Prečítajte si tiež: Ak ste žili s narcistickým človekom, zmenila sa vám amygdala, upozorňuje odborníčka. Radí rok a pol počkať

V minulosti ste odpovedali na otázku, prečo obete násilníkov, sadistov a narcistov nedokážu z tak extrémne toxického vzťahu odísť. Prekvapilo ma, že dôvodom nebola nehynúca láska obete k násilníkovi či strach z úteku, ale hormonálna závislosť. Ako tomu rozumieť? 

Nie je to len o láske. Je to o čistom prežití na chemickej úrovni. V toxickom vzťahu vzniká takzvaný traumatický bonding. Násilník strieda fázy extrémneho teroru s fázami „medových týždňov“ a odprosovania. Mozog obete je vtedy zaplavovaný koktailom dopamínu (pri udobrovaní) a kortizolu s adrenalínom (pri útoku). Vzniká závislosť podobná tej na heroíne. Obeť neodchádza, lebo jej mozog prahne po ďalšej „dávke“ úľavy, ktorú jej paradoxne môže dať len ten, kto jej ubližuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostaňme ešte pri fyziologických dôsledkoch psychického týrania. Čitatelia možno netušia, aký súvis je medzi duševným a fyzickým zdravím. Nie všetky obete narcistu (či iného typu násilníka) sú totiž týrané aj fyzicky. Čo všetko sa deje v tele a v mozgu obete sadistov, predátorov a narcistov? 

