Narcizmus sa lieči v krematóriu, hovorí Andrea Andrejová. Sama prešla peklom, dnes pomáha obetiam násilia
Realita je taká, že porucha osobnosti nie je chrípka. Nie je to niečo, na čo si človek vezme lieky a zmení sa, hovorí.
„To, že znechutený policajt po retraumatizácii obete, ktorú spôsobil svojím neľudským prístupom, podá obeti papierik s kontaktom na niektorú z organizácii, neznamená, že tu máme nejaký systém. Policajti často nevedia, ako s obeťou komunikovať, česť výnimkám. Kurátori nútia obete k mediácii s násilníkom a súdy sa vlečú roky. Chýba nám špecializácia. Potrebujeme policajtov, sudcov a sociálnych pracovníkov, ktorí rozumejú patológii osobnosti a vedia, že narcista na súde vyzerá ako ten najzainteresovanejší rodič na svete," vysvetľuje Andrea Andrejová, krízová interventka, garantka a odborná pracovníčka projektu 2N a zakladateľka OZ Nikdy viac.
Spolu so svojím tímom vynakladá obrovské úsilie a veľké množstvo času na to, aby pomohla obetiam domáceho násilia a psychického týrania na viacerých úrovniach. Okrem toho, že vykonáva terénnu i ambulantnú sociálnu prácu, snaží sa robiť osvetu, ktorá u nás žalostne absentuje. V DOBRÝCH NOVINÁCH sme sa preto rozhodli položiť jej zopár otázok. Otázky kládla Mária Jakúbeková.
V rozhovore s Andreou Andrejovou sa dozviete
- Prečo je pre obete násilníkov také ťažké odísť,
- aké sú fyziologické dôsledky psychického týrania,
- ako vníma fungovanie našich úradov v tejto otázke,
- s čím všetkým v OZ Nikdy viac pomáhajú obetiam týrania,
- prečo tvrdí, že narcizmus sa lieči v krematóriu
- a v akom prípade môže cirkev anulovať manželstvo.
V minulosti ste odpovedali na otázku, prečo obete násilníkov, sadistov a narcistov nedokážu z tak extrémne toxického vzťahu odísť. Prekvapilo ma, že dôvodom nebola nehynúca láska obete k násilníkovi či strach z úteku, ale hormonálna závislosť. Ako tomu rozumieť?
Nie je to len o láske. Je to o čistom prežití na chemickej úrovni. V toxickom vzťahu vzniká takzvaný traumatický bonding. Násilník strieda fázy extrémneho teroru s fázami „medových týždňov“ a odprosovania. Mozog obete je vtedy zaplavovaný koktailom dopamínu (pri udobrovaní) a kortizolu s adrenalínom (pri útoku). Vzniká závislosť podobná tej na heroíne. Obeť neodchádza, lebo jej mozog prahne po ďalšej „dávke“ úľavy, ktorú jej paradoxne môže dať len ten, kto jej ubližuje.