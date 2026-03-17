Katka je sedem rokov uväznená vo svojom tele. Dcérke Adelke by chcela povedať, ako veľmi ju ľúbi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Katka je sedem rokov uväznená vo svojom tele. Dcérke Adelke by chcela povedať, ako veľmi ju ľúbi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

SLEDUJE NÁS 207 306 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Katka je sedem rokov uväznená vo svojom tele. Dcérke Adelke by chcela povedať, ako veľmi ju ľúbi

Katka s dcérkou Adelkou pred nehodou / Katka v súčasnosti
Katka s dcérkou Adelkou pred nehodou / Katka v súčasnosti — Foto: Donio.sk

Všetko vníma, no nemôže hovoriť.

„Najťažšie je, že sa s ňou nemôžem porozprávať,“ priznáva mama Magdaléna. Jej dcéra Katka všetko vníma, rozumie každému slovu, no už sedem rokov nedokáže povedať ani vetu. V roku 2019 sa život mladej mamy obrátil naruby. Katka mala len 34 rokov, keď cestou do práce čelne narazila do kamióna. Ťažká dopravná nehoda jej spôsobila vážne poranenia hlavy aj končatín a odvtedy nemôže chodiť ani rozprávať. Všetko však vníma, rozumie každému slovu a svojim blízkym chce povedať oveľa viac, než dokáže.

Foto: Donio.sk

Všetko vníma

Už sedem rokov sa o Katku starajú jej rodičia, sestra Svetlana a najmä jej 10-ročná dcérka Adelka. Pre rodinu je najťažšie práve to, že sa s Katkou nemôžu porozprávať. „Pre mňa ako matku je veľmi ťažké pozerať sa na svoju dcéru bez toho, aby som sa s ňou mohla dorozumieť. A pre Katku je to určite ešte ťažšie,“ uviedla pre portál Donio mama Magdaléna

Katka všetko vníma. Vie, keď jej dcéra príde zo školy, raduje sa z nej, objíme ju. Nedokáže sa jej však opýtať, aký mala deň. A Adelka nemôže počuť to, čo by každé dieťa chcelo počuť najviac – hlas svojej mamy.

Foto: Donio.sk

Technológia, ktorá dokáže zázraky

„Nemôže jej povedať, ako ju má rada. Nemôže ju povzbudiť ani uistiť, že jej na nej veľmi záleží,“ dodala mama Magdaléna. Katka sa dnes dokáže dorozumievať len očami a práve tie by jej mohli pomôcť získať späť hlas.

Existuje špeciálny komunikačný počítač, ktorý sleduje pohyb očí a premieňa ho na slová. Ak by ho Katka mala, mohla by písať a rozprávať pomocou pohľadu. Mohla by povedať, čo ju bolí, čo potrebuje a najmä hovoriť so svojou dcérou Adelkou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

