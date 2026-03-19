Kurizoval jej lámanou slovenčinou. Toto sú známe Slovenky, ktorých partner pochádza z inej krajiny
Lásku našli za hranicami Slovenska.
Vraví sa, že láska nepozná hranice a v prípade týchto známych Sloveniek to platí doslovo. Našli si totiž partnerov, ktorý pochádzajú z cudziny. „Mala som aj slovenského manžela, aj slovenského priateľa, dokonca aj vzťah v Prahe, kde som tri roky žila, a nevyšlo to. Nie je to o vzdialenosti,“ odkazuje jedna z nich ľuďom, ktorí si myslia, že vzdialenosť môže byť v láske veľkým problémom.
4. Hana Rapantová
Hlásateľka a moderátorka stretla svoju zahraničnú lásku až pred štyridsiatkou, keď sa jej Holanďan Robbert lámanou slovenčinou prihovoril na jednom z festivalov. Roky pravidelne chodil na Slovensko a ovládal niektoré naše frázy. „A tiež už v slovenčine vedel kurizovať babám, to mal výborne naučené,“ smiala sa Hana, ktorá sa do cudzinca zamilovala. Dvojica si povedala svoje áno po štyri a pol roku randenia.
3. Ema Müllerová
Aj dcéra Soni Müllerovej a Richarda Müllera žije v partnerskom zväzku s cudzincom. V Paríži sa zoznámila so svojím životným partnerom, s ktorým sa v novembri 2021 zasnúbila a o dva roky neskôr aj tajne zosobášila. „Môj partner je z Libanonu, ale žije a pracuje v Paríži. Ocko ho miluje, hádam viac než mňa,“ prezradila s úsmevom pre Blesk Ema, ale jeho identitu doposiaľ neprezradila. Za to prehovorila o veľkom životnom kroku, ktorý vykonali.
Nešlo o tradičný sobáš, ako ho poznáme my na Slovensku. „Išli sme na to veľmi pragmaticky. Aj keď my nie sme manželia. Sme registrovaní partneri. Pacs sa to volá vo Francúzsku. S mojím Amourom, tak ho tu budem volať, ak dovolíte, sme už osem rokov. Keď vypukla pandémia a svet nevedel, čo s nami bude, uvedomili sme si, že keby sa nám čokoľvek stalo, tfuj, tfuj, tfuj, nepustia nás k sebe, pretože oficiálne si nie sme nič. Tak sme si vybavili Pacs,“ vysvetlila v rozhovore pre Plus 7 dní.