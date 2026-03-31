Najšpinavšie kusy majú svoje miesto. Odborníci prezradili päť zásad, ako správne používať umývačku riadu
Pri napĺňaní riadu do umývačky treba myslieť na päť základných pravidiel.
Investovali ste do kúpy umývačky riadu nemalé peniaze a aj tak máte pocit, že tá susedova umýva lepšie? Chyba nemusí byť v samotnom stroji, ale aj na vašej strane. Pri nedodržiavaní základných usmernení sa totiž môže stať, že jeho výkonnosť znížite ešte predtým, ako ho vôbec zapnete. BBC sa spýtalo odborníkov na pravidlá, ktorými by sme sa pri používaní umývačky riadu mali riadiť – a niektoré informácie vás možno prekvapia.
5. Riad neoplachujte
Znie to síce ako klišé, ale dôvod, prečo by ste ani príliš špinavý riad nemali pred uložením do umývačky oplachovať v umývadle, je celkom sofistikovaný. Moderné umývačky už totiž obsahujú senzory, ktoré analyzujú mieru znečistenia vody v umývačke a podľa toho sa zariadia.
Ak všetko opláchnete, umývačka si myslí, že riad je už čistý, zníži teplotu a teda aj efekt. „Najlepšie je namiesto toho zoškrabať zvyšky jedla do koša a pravidelne čistiť filter,“ hovorí výskumník Andrew Laughlin.
4. Ako ju správne naložiť?
Prvým pravidlom pri skladaní je, aby ste veci, z ktorých jete, ukladali do spodného regálu. Tie, z ktorých pijete, patria hore. Všetko špinavé by malo byť otočené smerom do stredu, kde sa nachádzajú trysky. Predmety by nemali byť na seba naukladané tak, že cez ne nebude môcť voda správne odtekať. A to nie je všetko.