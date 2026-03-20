Nie som arogantný Bratislavčan, presviedča Sajfa. Ľudia si ho pre jednu vec kedysi zaškatuľkovali
Moderátor je známy nielen z rozhlasového éteru, ale aj z televíznej obrazovky.
Dnes sa síce môže pochváliť množstvom fanúšikov, no vždy to tak nebolo. Matej Sajfa Cifra sa totiž pred rokmi nezapísal u každého len pozitívne, ale niektorí ľudia si ho zaškatuľkovali aj ako arogantného Bratislavčana. Bolo to najmä pre jeho mladosť a možno aj špecifický humor, ktorý sa občas mohol niekoho dotknúť.
Rokmi a skúsenosťami sa však známy rozhlasový, ale aj televízny moderátor zmenil a ako hovorí, už nepotrebuje dokazovať, že je vtipný za každú cenu. Ukázať chce skôr to, že je normálny a slušný človek. Povedal to v nedávnom rozhovore pre Život.
Povedal, čo sa nepatrí
Matej Cifra, ktorého však verejnosť aj fanúšikovia poznajú najmä pod prezývkou Sajfa, je v novinárskej brandži známa značka, už dlhé roky totiž tvorí moderátorskú dvojicu so svojou kolegyňou a kamarátkou Adelou Vinczeovou. Fanúšikovia tejto moderátorskej dvojice sú zvyknutí na to, že keď spolu vedú rozhovor v éteri, stojí to za to.
Podľa Sajfových slov však humorom sršal už ako dieťa. „Možno je to môj obranný mechanizmus voči svetu. Nikdy som nebol najkrajší, ani najsilnejší, ani najrýchlejší, ani najväčší frajer, ale v niečom som bol špecifický a to bolo možno to, že som zrazu povedal to, čo sa nepatrí,“ priznal v novej relácii Adely Vinczeovej Adela trochu inak moderátor, ktorý dnes síce patrí medzi profesionálov, s ktorým ľudia radi spolupracujú, ale vraj kedysi až taký obľúbený u divákov nebol.