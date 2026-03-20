Sestry dvojičky porodili v rovnaký deň a v rovnakej nemocnici. Najväčšie prekvapenie prišlo až potom
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sestry dvojičky porodili v rovnaký deň a v rovnakej nemocnici. Najväčšie prekvapenie prišlo až potom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 295 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

— Foto: Instagram @theandivdl / Freepik, @Holiak

Takéto rodinné spojenie sa len tak nevidí.

Niektoré rodinné momenty sú také výnimočné, že by si ich človek pokojne vedel predstaviť vo filme. Dve sestry z Juhoafrickej republiky však nič plánovať nemuseli – ich príbeh zariadil život sám.

Tridsaťdvaročné dvojčatá Theandi Esterhuizenová a Karla van der Lindeová totiž priviedli na svet svoje dcéry v rovnaký deň, v tej istej nemocnici a dokonca presne na dátum vlastných narodenín. Náhoda, ktorú by nevymyslel ani scenárista.

Veľkonočné prekvapenie

Sestry vyrastali v Kapskom Meste, no dnes žijú v juhoafrických mestách Albertinia a George. Ako uvádza portál Maminka.cz, obe otehotneli približne v rovnakom období a radostnú správu sa dozvedeli počas veľkonočného víkendu v roku 2025.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Karla Van der Linde (@karlavdl)

„Keď mi Theandi povedala, že čaká bábätko, hrozne som plakala. Nemohla som uveriť, že budem teta," spomína Karla. Z čistej zvedavosti si krátko nato urobila tehotenský test aj ona sama. Výsledok ju prekvapil – pozitívny. Obe sestry tak čakali bábätko v rovnakom čase.

Rovnaký deň pôrodu

Podľa denníka Advertiser lekári neskôr pre komplikácie obom ženám naplánovali cisársky rez na rovnaký dátum – 9. december. Nikto vtedy neriešil zvláštnu symboliku tohto dňa. „V tom predpôrodnom zhone sme úplne zabudli, že v ten deň oslavujeme aj my narodeniny. Jediné, na čo sme mysleli, bolo, nech konečne uvidíme svoje dievčatká," povedala Theandi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/eminewsromania/posts/pfbid022srCqdqbtb6DG1KxUf4Ab4Vh5ev1BwLeoWQVTbEwkdnEQpwtAUy7ncx3oKBduaH7l

Ako prvá prišla na svet jej dcéra Leah-Rose s hmotnosťou 2,4 kilogramu. Krátko nato sa narodila aj Karlina dcéra Ruby-Mae, ktorá vážila 2,8 kilogramu.

Výnimočné puto

Sestry hovoria, že si boli blízke už od detstva. Kým Theandi je skôr tichšia a introvertnejšia, Karla sa považuje za spoločenský typ. Ich vzťah je taký silný, že ako malé si dokonca vytvorili vlastný jazyk. „Nikto mu nerozumel,“ prezradila Theandi so smiechom a dodala, že ich mama ich vtedy zo strachu z poruchy reči zobrala k logopédovi. Napokon sa ukázalo, že išlo len o dôkaz ich blízkeho súrodeneckého puta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Theandi (@theandivdl)

Dnes obe pracujú ako realitné maklérky a spolu prežívajú aj prvé mesiace materstva. „Stále riešime, aké cumlíky sú najlepšie, ako často dojčíme alebo ako dievčatká zvládajú kúpanie,“ opísala Karla.

Aby si mohli byť ešte bližšie, Theandi sa dokonca plánuje presťahovať bližšie k sestre. Zdá sa, že ich životy sa spájajú znova a znova – tentokrát už aj cez ďalšiu generáciu.

Už ste čítali?

