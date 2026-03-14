Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch
Ja už Janka nemám, hovorila po bolestnom rozchode.
„Žiadna ďalšia láska, nech je akákoľvek intenzívna, nemôže mať podobu prvej lásky,“ priznala kedysi Iveta Radičová. Mužom jej života bol humorista a herec Stano Radič, s ktorým prežila štvrťstoročie plné smiechu, porozumenia aj ťažkých chvíľ. Osud jej neskôr do života priviedol paralympionika Jána Riapoša – vzťah, ktorý sprevádzala veľká pozornosť verejnosti aj politické útoky. Dnes bývalá premiérka hovorí, že všetky tieto skúšky ju napokon priviedli k pokoju, ktorý našla po boku muža, pri ktorom často počúva jednoduchú vetu: „Ivka, spomaľ.“
Intenzívne ju lámal
„To je azda samozrejmosť! Nič iné si nemala na starosti,“ povedal otec Ivety Radičovej, keď zmaturovala na samé jednotky a nakoniec sa dostala aj na vysnívanú sociológiu. Spolu s ňou aj Stano Radič.
„Stanko prišiel z Lučenca, porozumenie a priateľstvo prišlo okamžite. Trávili sme spolu veľmi veľa času,“ spomínala pre Denník N, no otvorene priznala, že láska z toho hneď nebola. Dokopy sa dali až ku koncu štúdia, keď si uvedomili, že sa ich cesty môžu rozdeliť. „Prišlo nám, že si jeden druhému budeme nesmierne chýbať. Že to puto bolo oveľa hlbšie, ako sme si mysleli, že to bolo viac ako priateľstvo,“ prezradila v Anjeloch strážnych. Vtedy vraj ich vzťah nabral veľmi rýchly spád.
„Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov ma dlho a intenzívne lámal a ja som odolávala. Až ma napokon zlomil. Dosiahol svoje,“ smiala sa. Keď sa neskôr Stano Radič pokúšal na niečo sťažoval, odvetila mu vždy s humorom: „Máš, čo si chcel.“
S odretými ušami
Spoločne zvládli náročné časy totality, mečiarizmu a aj momenty, keď pre svoje názory obaja zostali bez práce. „Vedeli sme, že ak tento spôsob partnerského života ustojíme, môže to dopadnúť len dvoma spôsobmi – rozpadne sa nám to ako domček z kariet alebo nás to udrží pokope v ešte kvalitnejšom vzťahu. Stalo sa bé. Bolo to s odretými ušami, ale zvládli sme to,“ prezradila Iveta Radičová, ktorá po boku Stana Radiča prežila krásne štvrťstoročie, kým humorista nezomrel na infrakt. Keby mohla, odkázala by mu len jediné. „Vráť sa.“
Po bolestnej strate sa Iveta Radičová dokázala opäť zaľúbiť – jej ďalším partnerom sa stal paralympionik Ján Riapoš, ktorý pri autohavárii v roku 1993 ochrnul na dolnú polovicu tela.