Kvôli krásnej židovke porušil celibát. Slovenská verzia Vtákov v tŕní bola drsnejšia a skončila sa inak - Dobré noviny
Kvôli krásnej židovke porušil celibát. Slovenská verzia Vtákov v tŕní bola drsnejšia a skončila sa inak
Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Rastislav Ekkert.

Keď odišiel z JOJky, začal ťažký život v divočine. Rasťo Ekkert chce život dobojovať so cťou

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Roman Luknár.

Keď prestal chodiť, dávali mu deväť mesiacov života. Roman Luknár nič nevlastní a nikam sa nenaháňa

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Zverejnili ďalšiu krásnu správu.

Maxík už nie je jedináčik. Vinczeovci si adoptovali druhé dieťa, týždne to tajili z dobrého dôvodu

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Kvôli krásnej židovke porušil celibát. Slovenská verzia Vtákov v tŕní bola drsnejšia a skončila sa inak

Vľavo Rudolf Dilong, vpravo Valéria
Vľavo Rudolf Dilong, vpravo Valéria — Foto: Wikimedia Commons / archív Slovart

Ich príbeh nie je najslávnejším príbehom všetkých dôb, no je silný a skutočný.

Zamiloval sa do krásnej, mladej židovky, porušil celibát, splodil s ňou dieťa, zachránil jej život a roky ju skrýval pred tými, ktorí jej chceli ublížiť. Začiatok príbehu velikána slovenskej katolíckej moderny a kňaza Rudolfa Dilonga a jeho Valéria v mnohom pripomínajú Meggie a Ralpha z kultového románu Vtáky v tŕní. Koniec ich príbehu je však úplne iný. 

Mali krásne 52-ročné manželstvo.
Prečítajte si tiež: Po návšteve vo väzení sa už ničoho nebála. František Kovár bol s Dankou 52 rokov, prihovára sa jej dodnes

Neveselé detstvo

Dilongov život bol v niečom podobný a v niečom iný ako život knižného hrdinu Ralpha. Mama mu zomrela vo veľmi skorom veku, a tak vyrastal s otcom a macochou, ktorá k nemu nemala práve najvrelejší vzťah. Vyštudoval gymnázium, v roku 1920 vstúpil do rehole a stal sa františkánom. Ako kňaz pôsobil vo viacerých slovenských mestách. Už počas študentských čias písal poéziu a svoje básne publikoval časopisecky, no neskôr začali vychádzať aj knižne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zlatý fond SME uvádza, že Dilong bol jedným z prvých iniciátorov slovenskej katolíckej moderny, a dodáva: „V rokoch 1939 — 1940 spolu s R. Fábrym a F. Korčekom vydával literárny a kritický mesačník Nové slovo, ktorý sa mal stať časopiseckou platformou slovenskej avantgardy." Odvtedy sa jeho spoločenská angažovanosť a publikačná činnosť významne rozrástli.

Hoci ho spoločnosť vnímala ako intelektuála, prezývkam ako „rebel„ a „búrlivák" neušiel. Ako by aj mohol, keď sa prevalil jeho zakázaný vzťah? Bezhlavo sa zamiloval do mladučkej židovky Valérie Reiszovej (v tom čase mala 19 rokov, on škandálnych 31), ktorú neskôr v súkromnej korešpondencii prezýval Konvália (rád sa hrával s variáciami jej mena). Zoznámili sa po literárnom večere v malackom hostinci s názvom Bersón na začiatku vojny.

Lucie Bílá a pani Irenka.
Prečítajte si tiež: Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Zaľúbený búrlivák

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…