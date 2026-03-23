Kvôli krásnej židovke porušil celibát. Slovenská verzia Vtákov v tŕní bola drsnejšia a skončila sa inak
Ich príbeh nie je najslávnejším príbehom všetkých dôb, no je silný a skutočný.
Zamiloval sa do krásnej, mladej židovky, porušil celibát, splodil s ňou dieťa, zachránil jej život a roky ju skrýval pred tými, ktorí jej chceli ublížiť. Začiatok príbehu velikána slovenskej katolíckej moderny a kňaza Rudolfa Dilonga a jeho Valéria v mnohom pripomínajú Meggie a Ralpha z kultového románu Vtáky v tŕní. Koniec ich príbehu je však úplne iný.
Neveselé detstvo
Dilongov život bol v niečom podobný a v niečom iný ako život knižného hrdinu Ralpha. Mama mu zomrela vo veľmi skorom veku, a tak vyrastal s otcom a macochou, ktorá k nemu nemala práve najvrelejší vzťah. Vyštudoval gymnázium, v roku 1920 vstúpil do rehole a stal sa františkánom. Ako kňaz pôsobil vo viacerých slovenských mestách. Už počas študentských čias písal poéziu a svoje básne publikoval časopisecky, no neskôr začali vychádzať aj knižne.
Zlatý fond SME uvádza, že Dilong bol jedným z prvých iniciátorov slovenskej katolíckej moderny, a dodáva: „V rokoch 1939 — 1940 spolu s R. Fábrym a F. Korčekom vydával literárny a kritický mesačník Nové slovo, ktorý sa mal stať časopiseckou platformou slovenskej avantgardy." Odvtedy sa jeho spoločenská angažovanosť a publikačná činnosť významne rozrástli.
Hoci ho spoločnosť vnímala ako intelektuála, prezývkam ako „rebel„ a „búrlivák" neušiel. Ako by aj mohol, keď sa prevalil jeho zakázaný vzťah? Bezhlavo sa zamiloval do mladučkej židovky Valérie Reiszovej (v tom čase mala 19 rokov, on škandálnych 31), ktorú neskôr v súkromnej korešpondencii prezýval Konvália (rád sa hrával s variáciami jej mena). Zoznámili sa po literárnom večere v malackom hostinci s názvom Bersón na začiatku vojny.