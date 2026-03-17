Chodí tam už 25 rokov a podniká zásadné kroky. Zuzana Mauréry aj tak chce zostať iba Slovenkou na návšteve
Známa herečka má v Čechách veľké plány.
Uznanie si získala nielen doma, ale aj v cudzine. Zuzana Mauréry, ktorá naposledy zaujala stvárnením legendárnej krasokorčuliarskej trénerky Hildy Múdrej vo filme Nepela, sa netají tým, že srdce ju čoraz viac ťahá k našim susedom. Ako prezradila v rozhovore pre iDnes.cz, v Prahe má veľké plány. Znamená to, že by chcela odísť zo Slovenska?
Zvesiteľná z klinca
Rodáčka z Bratislavy do Prahy chodí hrať už štvrťstoročie, no nikde nemá stály angažmán. Ako s úsmevom vraví, napríklad v pražskom Studiu DVA je tzv. „záskokovou herečkou“. „K väčšine postáv som sa dostala cez záskok. Ale priznám sa, ani mi to veľmi neprekáža. Úspešne ‚zaskakujem‘ už asi 14 rokov!“ vysvetľuje pre iDnes.cz.
Dokonca je to vraj jediné divadlo v Československu, kde visí jej fotka. „Síce pri zadnom vchode, ale je tam! Ja totiž nemám žiadny angažmán, takže som vlastne takmer kedykoľvek ‚zvesiteľná z klinca‘,“ hovorí s úsmevom Zuzana Mauréry, ktorá sa netají tým, že k našim českým susedom jazdieva veľmi rada. A nielen to.
Slovenka na návšteve
Hoci sa nateraz do Čiech natrvalo sťahovať neplánuje, v úmysle má iné plány.