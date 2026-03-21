Oco, ľúbiš ma? pýta sa ho každý večer. Programátor Tomáš päť rokov sám vychováva rómske dievčatko
Oco, ľúbiš ma? pýta sa ho každý večer. Programátor Tomáš päť rokov sám vychováva rómske dievčatko
Oco, ľúbiš ma? pýta sa ho každý večer. Programátor Tomáš päť rokov sám vychováva rómske dievčatko

Single pestún Tomáš Hlatký vychováva Bibianu, ktorú má v pestúnskej starostlivosti.
Single pestún Tomáš Hlatký vychováva Bibianu, ktorú má v pestúnskej starostlivosti.

Kričala, akoby ju niekto bodal, dnes bez neho nechce zaspať.

Nie je veľa mužov, ktorí sa rozhodnú vychovávať dieťa sami. Ešte menej je takých, ktorí to urobia pre dieťa, ktoré na začiatku nedokázalo prijať ich blízkosť. A len celkom ojedinelé sú príbehy, v ktorých si muž povie: toto dieťa už nikomu nevrátim, budem zaň bojovať ako otec. Presne taký je príbeh Tomáša Hlatkého, programátora zo Stupavy, ktorý už šesť rokov sám vychováva takmer osemročnú Bibianu, dievčatko rómskeho pôvodu. „Ja som to dieťa porodil, ja to tak cítim,“ povedal v podcaste Otcovia v plienkach obdivuhodný single pestún Tomáš.

Kričala, akoby ju niekto bodal

Myšlienka stať sa pestúnmi prišla najprv od Tomášovej vtedajšej manželky, ktorá už mala dcérku z predchádzajúceho vzťahu. Bola odhodlaná, že popri vlastnom dieťati by s Tomášom mohli dať domov ďalšiemu, ktoré ho potrebuje. „Opýtala sa ma a ja som súhlasil,“ prezradil. Na adopciu by však čakali roky a pestúnska starostlivosť bola rýchlejšia cesta. Prešli prípravou, papierovaním, rozhovormi a napokon si domov priniesli dvojročnú Bibianu.

Pestún ho topil v jazierku, mohol byť už osemkrát mŕtvy. Martin Baloga je jedinečným dirigentom bez ruky

Tomáš si vtedy myslel, že sa začína krásna kapitola, no namiesto toho prišiel šok. Dievčatko totiž s ním nezvládalo byť osamote. Keď s ňou zostal sám, Bibianka vraj kričala tak silno, akoby ju niekto bodal nožom.

Otec navyše

Dnes si Tomáš myslí, že za tým mohla byť trauma z prvých rokov života. Bibiana predtým vystriedala viacero vzťahových osôb – biologickú mamu, profesionálnych rodičov, nemocničné prostredie, ďalších dospelých. Bezpečie, ktoré dieťa potrebuje od jednej stabilnej osoby, jednoducho nemala kde získať. A tak sa stalo niečo, na čo Tomáš nebol pripravený – prišiel do rodiny ako človek, ktorý chcel byť otcom, ale cítil sa v nej navyše. „Ony boli koalícia a ja som bol sám odsunutý. Bol som iba človek, čo mal nosiť peniaze a udržiavať teplo v krbe. Cítil som sa v tom veľmi zle, lebo som chcel byť tatino, ale bol som tam len ako nejaký trkvas,“ vysvetľoval v podcaste Otcovia v plienkach.

Dieťa ich s manželkou nespájalo, práve naopak, manželstvo neustálo tlak. Prišiel rozvod a s ním aj ďalšia bolestivá otázka: čo bude s Bibianou?

