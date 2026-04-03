Primladé dievčatá používajú kozmetiku proti vráskam. Lekárka varuje pred trendom, ktorý im ničí pleť
Snívajú o tom, že budú ako známe influencerky.
Niektoré deti dnes trávia čas pred zrkadlom inak, než si rodičia pamätajú zo svojho detstva. Namiesto hrania sa s líčidlami či detskou kozmetikou skúšajú séra, tonery alebo masky na pleť – často rovnaké, aké používajú dospelé ženy.
Odborníci upozorňujú na čoraz rozšírenejší fenomén nazývaný „sephora kids". Ide o trend zo sociálnych sietí, kde si deti vo veku približne osem až dvanásť rokov vytvárajú vlastné „skincare rutiny“ a testujú kozmetiku určenú najmä pre zrelú pokožku. Ako uvádza portál Najmama.sk, dermatológovia varujú, že takáto starostlivosť môže detskej pokožke skôr uškodiť než pomôcť.
Internetový trend
Trend sa šíri najmä na TikToku. Malé dievčatá tam ukazujú, ako používajú rôzne séra, krémy či masky na pleť a sledujú ich milióny ľudí.
Podobný obsah zverejňujú aj deti známych osobností. Dcéra Kim Kardashian a Kanyeho Westa North zdieľala ešte ako desaťročná video svojej rannej rutiny, ktorá zahŕňala napríklad látkovú masku, toner či masku na pery. Podobné videá pridáva aj jej sesternica Penelope, dcéra Kourtney Kardashian.
Deti sa tak snažia napodobňovať influencerov a beauty tutoriály, ktoré vidia online. Mnohí odborníci však upozorňujú, že v tomto veku môže byť takáto kozmetika pre pokožku úplne nevhodná.
Citlivá pokožka
„Detská pokožka nie je rovnaká ako koža dospeláka,“ vysvetľuje dermatologička Karolína Baumgartnerová. „Deti majú vo všeobecnosti kožu citlivejšiu, môže ľahšie zareagovať na nevhodnú kozmetiku podráždením, poškodenou kožnou bariérou.“
Podľa odborníkov môže kombinovanie viacerých produktov spôsobiť aj ďalšie problémy. „Problém je, keď používajú veľa rôznych produktov, ktoré nie sú určené pre mladú pleť, a najmä keď ich kombinujú, pretože robia 10 krokov," povedala dermatologička Renita Ahluwalia z kanadského centra dermatológie a plastickej chirurgie pre Global News.