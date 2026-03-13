Roky žil v krutých bolestiach, napriek tomu rozdával radosť. Richard Vrablec opäť žije plnohodnotný život
Bývalý manažér Karla Gotta patrí medzi najuznávanejších eventových moderátorov na Slovensku.
„Život je krutý! Občas vás prekvapí niečím, čo vás vyradí z prevádzky,“ zdôveril sa nedávno svojim fanúšikom na sociálnej sieti Richard Vrablec, ktorý má za sebou mimoriadne náročné a ťažké životné obdobie. Moderátor a bývalý manažér Karla Gotta, ktorý v našich končinách patrí medzi najuznávanejších eventových moderátorov, totiž bojoval s ukrutnými bolesťami a tri roky nevedel poriadne chodiť.
Napriek tomu, že mal vážne zdravotné problémy, všade, kam prišiel, naďalej rozdával ľuďom dobrú náladu a radosť. Nik pritom netušil, že za jeho úsmevom sa skrýva veľká bolesť. Známy moderátor by však podľa medializovaných informácií mal žiť v dlhoročnom partnerskom zväzku a práve blízki aj rodina mu boli pravdepodobne v neľahkých chvíľach veľkou oporou. Po absolvovaní náročnej operácie je už dnes našťastie jeho život opäť plnohodnotný.
Pamiatka do smrti
Richard Vrablec sa narodil v Bratislave a hoci je rodákom z hlavného mesta, jeho rodinné korene siahajú na Záhorie, konkrétne do obce Závod, odkiaľ pochádza jeho otec. Verejnosť a fanúšikovia ho poznajú ako vždy dobre naladeného človeka, ktorý všade, kade chodí, rozdáva úsmev a dobrú náladu.
Patrí medzi našich najuznávanejších eventových moderátorov a v minulosti bol aj manažérom českej speváckej legendy, maestra Karla Gotta. „V roku 1995, 20. apríla o 16.00 som sa prvýkrát osobne stretol s Karlom Gottom. Tento dátum si budem pamätať až do smrti, pretože bol jeden z prelomových dátumov v mojom živote. Padli sme si do oka a niekoľkokrát nás navštívil aj v redakcii. Jedného dňa som dostal ponuku pracovať v agentúre Františka Janečka a Karla Gotta. A tak som začal organizovať všetky projekty v Slovenskej republike, na ktorých sa spolupodieľal Karel Gott,“ spomína na svojej stránke zabavac.sk Richard Vrablec s tým, že s oboma mužmi sa mu výborne spolupracovalo.
Miluje ľudí
Okrem Karla Gotta sa moderátor počas svojej dlhoročnej kariéry stretol aj s ďalšími významnými ľuďmi, ako napríklad s pápežom Jánom Pavlom II. či s pápežom Františkom. Pár viet si tiež vymenil aj s dalajlámom, keď navštívil Bratislavu. „Požiadal som ho, či by mu neprekážalo, keby som sa s ním odfotil a dalajláma povedal: Keď ťa to urobí šťastným. Potom som mu poďakoval s tým, že teraz som ten najšťastnejší človek a dalajláma vraví: Podeľ sa so svojím šťastím,“ zaspomínal si moderátor na tento výnimočný moment v rozhovore pre Pravdu.
O sebe tvrdí, že netúži byť len strohým moderátorom, ale že chce ľuďom prinášať pozitívnu náladu. Podľa vlastných slov totiž miluje ľudí. „Tí dobrí mi ukazujú, akým chcem byť, a tí druhí mi ukazujú, akým skôr nie. Bývajú nešťastní, tak sa snažím ich nešťastie odstrániť, ibaže, ako zisťujem, nie všetci o to stoja,“ hovorí ďalej Richard Vrablec, o ktorom mnohí netušili, že posledné roky sa práve za jeho úsmevom skrývala veľká bolesť.