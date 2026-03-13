Roky žil v krutých bolestiach, napriek tomu rozdával radosť. Richard Vrablec opäť žije plnohodnotný život
Richard Vrablec má za sebou náročné obdobie. — Foto: Instagram @ richardvrablec

Bývalý manažér Karla Gotta patrí medzi najuznávanejších eventových moderátorov na Slovensku.

„Život je krutý! Občas vás prekvapí niečím, čo vás vyradí z prevádzky,“ zdôveril sa nedávno svojim fanúšikom na sociálnej sieti Richard Vrablec, ktorý má za sebou mimoriadne náročné a ťažké životné obdobie. Moderátor a bývalý manažér Karla Gotta, ktorý v našich končinách patrí medzi najuznávanejších eventových moderátorov, totiž bojoval s ukrutnými bolesťami a tri roky nevedel poriadne chodiť.

Napriek tomu, že mal vážne zdravotné problémy, všade, kam prišiel, naďalej rozdával ľuďom dobrú náladu a radosť. Nik pritom netušil, že za jeho úsmevom sa skrýva veľká bolesť. Známy moderátor by však podľa medializovaných informácií mal žiť v dlhoročnom partnerskom zväzku a práve blízki aj rodina mu boli pravdepodobne v neľahkých chvíľach veľkou oporou. Po absolvovaní náročnej operácie je už dnes našťastie jeho život opäť plnohodnotný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamiatka do smrti

Richard Vrablec sa narodil v Bratislave a hoci je rodákom z hlavného mesta, jeho rodinné korene siahajú na Záhorie, konkrétne do obce Závod, odkiaľ pochádza jeho otec. Verejnosť a fanúšikovia ho poznajú ako vždy dobre naladeného človeka, ktorý všade, kade chodí, rozdáva úsmev a dobrú náladu.

Patrí medzi našich najuznávanejších eventových moderátorov a v minulosti bol aj manažérom českej speváckej legendy, maestra Karla Gotta. „V roku 1995, 20. apríla o 16.00 som sa prvýkrát osobne stretol s Karlom Gottom. Tento dátum si budem pamätať až do smrti, pretože bol jeden z prelomových dátumov v mojom živote. Padli sme si do oka a niekoľkokrát nás navštívil aj v redakcii. Jedného dňa som dostal ponuku pracovať v agentúre Františka Janečka a Karla Gotta. A tak som začal organizovať všetky projekty v Slovenskej republike, na ktorých sa spolupodieľal Karel Gott,“ spomína na svojej stránke zabavac.sk Richard Vrablec s tým, že s oboma mužmi sa mu výborne spolupracovalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miluje ľudí

Okrem Karla Gotta sa moderátor počas svojej dlhoročnej kariéry stretol aj s ďalšími významnými ľuďmi, ako napríklad s pápežom Jánom Pavlom II. či s pápežom Františkom. Pár viet si tiež vymenil aj s dalajlámom, keď navštívil Bratislavu. „Požiadal som ho, či by mu neprekážalo, keby som sa s ním odfotil a dalajláma povedal: Keď ťa to urobí šťastným. Potom som mu poďakoval s tým, že teraz som ten najšťastnejší človek a dalajláma vraví: Podeľ sa so svojím šťastím,“ zaspomínal si moderátor na tento výnimočný moment v rozhovore pre Pravdu

O sebe tvrdí, že netúži byť len strohým moderátorom, ale že chce ľuďom prinášať pozitívnu náladu. Podľa vlastných slov totiž miluje ľudí. „Tí dobrí mi ukazujú, akým chcem byť, a tí druhí mi ukazujú, akým skôr nie. Bývajú nešťastní, tak sa snažím ich nešťastie odstrániť, ibaže, ako zisťujem, nie všetci o to stoja,“ hovorí ďalej Richard Vrablec, o ktorom mnohí netušili, že posledné roky sa práve za jeho úsmevom skrývala veľká bolesť.

Tri roky krutých bolestí

