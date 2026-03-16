Malý Jakubko sa obaril kávou a jeho otec bol v koncoch. Riadili ste ma ako bábku, ďakuje hrdinke Martine
Malý Jakubko sa obaril kávou a jeho otec bol v koncoch. Riadili ste ma ako bábku, ďakuje hrdinke Martine
— Foto: AI generovaná fotografia, Microsoft Copilot / Facebook Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Telefonát, ktorý pomohol v najhoršej chvíli.

Strach a bezmocnosť. Presne také pocity zažil otec malého Jakubka, keď sa jeho syn obaril horúcou kávou. V jednej chvíli sa z bežného dňa stal boj s časom a stres, ktorý pozná nejeden rodič – keď ide o dieťa, hlava prestáva fungovať tak, ako by mala.

Karol v tej chvíli siahol po telefóne a vytočil tiesňovú linku 155. Na druhej strane sa ozval pokojný hlas operátorky Martiny z Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne. Kým záchranári smerovali na miesto, ona zostala s otcom na linke a pomáhala mu zvládnuť prvé kroky.

V najťažšej chvíli

Aj keď bol v šoku a strachu o syna, Karol sa snažil riadiť pokynmi, ktoré počul v telefóne. Neskôr priznal, že práve tieto rady mu pomohli zvládnuť chvíle, keď si nebol istý, čo robiť. „V našom strachu a strese, vy ste vedeli čo mám robiť. Riadili ste ma ako bábku. Keby nie vašich inštrukcií a riadenia...“ odkázal duchaprítomnej operátorke.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/155SR/posts/pfbid0gBQq3unuFfdBMy8FVs1HLRrAs2aAVFYuANSmoqnHUkZwsYPmBjHSbBynjTKKMnjxl

Ako informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti, otecko poskytoval synovi prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Tí malého Jakubka následne previezli do nemocnice.

Pomoc pri obarení

Dobrá správa prišla krátko nato – po ošetrení sa chlapček mohol vrátiť domov. „A my, rovnako ako pán Karol, ďakujeme Martine za jej profesionálny prístup,“ dodalo operačné stredisko.

Ako uvádza portál Trenčinak.sk, záchranári pripomínajú, že pri popáleninách a obareninách rozhodujú najmä prvé minúty.

