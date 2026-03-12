Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli - Dobré noviny
Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli
Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli

Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Google maps

Motoristi by si mali všímať aj správanie auta.

Slováci si pri tankovaní väčšinou vyberajú čerpaciu stanicu podľa ceny či dostupnosti. Najnovšia kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia však ukázala, že kvalita palív nie je samozrejmosťou všade. Inšpektori v správe o kvalite palív za rok 2025 upozornili na štyri čerpacie stanice, kde odobraté vzorky nespĺňali zákonom stanovené parametre.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

Inšpekcia od západu na východ

Kontroly prebiehali počas celého minulého roka na celom Slovensku. Inšpektori vykonali 132 kontrol a odobrali 381 vzoriek benzínu, motorovej nafty aj LPG. Dobrou správou je, že drvivá väčšina palív bola v poriadku. Problém sa objavil len pri štyroch vzorkách – išlo o dva prípady benzínu Natural 95 a dva prípady LPG, ktoré mali parametre mimo povolených limitov.

Ilustračný obrázok.
Nedostatky odhalili na čerpacej stanici JEWI v Lipanoch, na stanici Orlen v obci Hlinné, na stanici Orlen v Poprade na Svitskej ceste a na čerpacej stanici Hoffer v Komárne. V prípade benzínu laboratórne testy ukázali prekročenú povolenú hodnotu prchavosti paliva, čo môže zhoršiť chod motora, štarty aj emisie. Pri LPG bol problém s nedostatočným tlakom pár pri nízkych teplotách, čo môže spôsobovať horšie štarty vozidla.

Tieto čerpacie stanice v teste pohoreli:

  • JEWI s.r.o. – prevádzka: Krivianska 522/49, 082 71 Lipany – Druh paliva: LPG
  • ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. – prevádzka: ČS Orlen, Hlinné 183, 094 35 Hlinné – Druh paliva: BA 95
  • ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. – prevádzka: ČS Orlen, Svitská cesta 1, 058 01 Poprad – Druh paliva: BA 95
  • HOFFER, s.r.o. – prevádzka: ČS Hoffer, Bratislavská cesta 1, 945 01 Komárno – Druh paliva: LPG

Aké zmeny sledovať na aute

Podľa odborníkov môže mať nekvalitné palivo viacero nepríjemných následkov.

