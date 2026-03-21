Ktoré slovenské mesto má podľa ľudí najväčšie čaro? Malebná obec sa presadila medzi jasnými favoritmi - Dobré noviny
Ktoré slovenské mesto má podľa ľudí najväčšie čaro? Malebná obec sa presadila medzi jasnými favoritmi
Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Zverejnili ďalšiu krásnu správu.

Maxík už nie je jedináčik. Vinczeovci si adoptovali druhé dieťa, týždne to tajili z dobrého dôvodu

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Ilustračná fotografia. — Foto: Dobré noviny, Romana Mináriková / Google Maps

Diskusia priniesla štyroch favoritov aj prekvapenie.

Keď sa Slováci rozprávajú o tom, ktoré miesto v krajine je najkrajšie, málokedy sa zhodnú na jednej odpovedi. Každý má totiž vlastné spomienky, obľúbené uličky či výhľady, ktoré mu utkveli v pamäti. Ako uvádza Startitup, presne tak to vyzeralo aj v jednej z diskusií na sociálnej sieti Reddit.

Jednoduchá otázka – ktoré mesto je podľa ľudí najkrajšie na Slovensku – rýchlo spustila lavínu odpovedí. Do debaty sa zapojilo množstvo ľudí a postupne začali pribúdať tipy z rôznych kútov krajiny.

Niektorí diskutujúci vyzdvihovali historické centrá, iní spomínali atmosféru ulíc či pamiatky. Objavili sa mená miest ako Banská Bystrica, Nitra, Bardejov, Skalica, Levoča, Kremnica, Bojnice, Bratislava, Dolný Kubín, Poprad či Piešťany.

Napriek pestrému zoznamu sa však časom začali opakovať najmä štyri mestá, ktoré získali medzi diskutujúcimi najviac podpory.

Silní favoriti

Medzi najčastejšie spomínanými sa objavila najmä Banská Štiavnica. Jej názov sa v diskusii vracal opakovane a viacerí ho uvádzali bez dlhého vysvetľovania, akoby bolo prirodzené, že patrí medzi najväčších favoritov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niektorí zároveň pripomínali, že najväčšiu pozornosť púta najmä historické jadro mesta, ktoré je známe svojou atmosférou a architektúrou. Aj to podľa nich prispieva k tomu, že si Banská Štiavnica v podobných debatách pravidelne drží silné postavenie.

Často zaznievali aj Košice. Jeden z diskutujúcich napríklad priznal, že z mesta bol „príjemne prekvapený“, ďalší ho jednoducho zaradili medzi svoje najobľúbenejšie slovenské mestá.

Košice sú známe rozsiahlym historickým centrom a výrazným kultúrnym životom, čo podľa mnohých prispieva k ich jedinečnej atmosfére.

Atmosféra miest

Výraznú podporu získala aj Trnava. Hoci komentáre boli často stručné, práve ich istota naznačovala, že mesto má medzi ľuďmi pevné miesto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštevníci si na Trnave cenia najmä kompaktné historické centrum a príjemnú mestskú atmosféru, vďaka ktorej sa pravidelne objavuje v podobných rebríčkoch či diskusiách.

Medzi favoritov sa zaradil aj Trenčín. Zaujímavosťou je, že práve toto mesto je tento rok Európskym hlavným mestom kultúry. Aj preto sa v diskusii spomínalo nielen ako pekné mesto, ale aj ako miesto, ktoré je momentálne viac na očiach verejnosti.

Prečítajte si tiež: Dedinku zo Slovenska vyhlásili za jeden z najkrajších skrytých pokladov Európy. Predbehla aj Azory

Nečakané prekvapenie

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…