Ktoré slovenské mesto má podľa ľudí najväčšie čaro? Malebná obec sa presadila medzi jasnými favoritmi
Diskusia priniesla štyroch favoritov aj prekvapenie.
Keď sa Slováci rozprávajú o tom, ktoré miesto v krajine je najkrajšie, málokedy sa zhodnú na jednej odpovedi. Každý má totiž vlastné spomienky, obľúbené uličky či výhľady, ktoré mu utkveli v pamäti. Ako uvádza Startitup, presne tak to vyzeralo aj v jednej z diskusií na sociálnej sieti Reddit.
Jednoduchá otázka – ktoré mesto je podľa ľudí najkrajšie na Slovensku – rýchlo spustila lavínu odpovedí. Do debaty sa zapojilo množstvo ľudí a postupne začali pribúdať tipy z rôznych kútov krajiny.
Niektorí diskutujúci vyzdvihovali historické centrá, iní spomínali atmosféru ulíc či pamiatky. Objavili sa mená miest ako Banská Bystrica, Nitra, Bardejov, Skalica, Levoča, Kremnica, Bojnice, Bratislava, Dolný Kubín, Poprad či Piešťany.
Napriek pestrému zoznamu sa však časom začali opakovať najmä štyri mestá, ktoré získali medzi diskutujúcimi najviac podpory.
Silní favoriti
Medzi najčastejšie spomínanými sa objavila najmä Banská Štiavnica. Jej názov sa v diskusii vracal opakovane a viacerí ho uvádzali bez dlhého vysvetľovania, akoby bolo prirodzené, že patrí medzi najväčších favoritov.
Niektorí zároveň pripomínali, že najväčšiu pozornosť púta najmä historické jadro mesta, ktoré je známe svojou atmosférou a architektúrou. Aj to podľa nich prispieva k tomu, že si Banská Štiavnica v podobných debatách pravidelne drží silné postavenie.
Často zaznievali aj Košice. Jeden z diskutujúcich napríklad priznal, že z mesta bol „príjemne prekvapený“, ďalší ho jednoducho zaradili medzi svoje najobľúbenejšie slovenské mestá.
Košice sú známe rozsiahlym historickým centrom a výrazným kultúrnym životom, čo podľa mnohých prispieva k ich jedinečnej atmosfére.
Atmosféra miest
Výraznú podporu získala aj Trnava. Hoci komentáre boli často stručné, práve ich istota naznačovala, že mesto má medzi ľuďmi pevné miesto.
Návštevníci si na Trnave cenia najmä kompaktné historické centrum a príjemnú mestskú atmosféru, vďaka ktorej sa pravidelne objavuje v podobných rebríčkoch či diskusiách.
Medzi favoritov sa zaradil aj Trenčín. Zaujímavosťou je, že práve toto mesto je tento rok Európskym hlavným mestom kultúry. Aj preto sa v diskusii spomínalo nielen ako pekné mesto, ale aj ako miesto, ktoré je momentálne viac na očiach verejnosti.