Radšej nech zaháľajú, ako by mali pozerať do mobilov. Aj slávni ľudia deťom kontrolujú čas pred obrazovkami - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Radšej nech zaháľajú, ako by mali pozerať do mobilov. Aj slávni ľudia deťom kontrolujú čas pred obrazovkami
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Tomáš z Banskej Bystrice hľadá lásku v šou Mama, ožeň ma.

Vyrastal bez otca a v obývačke má vírivku. Tomáš z Mama, ožeň ma si dáva pozor na lásku na prvý pohľad

Ilustračné obrázky.

Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Budovanie dôvery je pre Martinu Schindlerovú veľmi dôležité.

Dcére to nezakazuje a radšej zaplatila spoločný kurz. Martina Schindlerová ukázala, ako sa buduje dôvera

Adam Bardy prehovoril o rodine a synoch.

Máme osemmiestne auto a priestor tam ešte je. Žartujúci Adam Bardy prehovoril, či plánujú ďalšie bábätko

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Vypadni domov, kričali naňho deti pod balkónom. Známy Slovák bol vždy hrdý na to, že je iný

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu skúšal riešiť neverou. Marcel Ochránek má šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Michal Hudák / Alenka z Mama, ožeň ma.

Prosím, povedzte to všetkým, vyzýva Michal Hudák. Pravdu o relácii Mama, ožeň ma mnohí doteraz nepoznali

SLEDUJE NÁS 207 331 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Radšej nech zaháľajú, ako by mali pozerať do mobilov. Aj slávni ľudia deťom kontrolujú čas pred obrazovkami

Vľavo Mark Zuckerberg s manželkou aj deťmi a vpravo Bill Gates s dcérou.
Vľavo Mark Zuckerberg s manželkou aj deťmi a vpravo Bill Gates s dcérou. — Foto: Instagram @ zuck, thisisbillgates

Máte obavy z toho, koľko času trávia vaše deti na mobile, ipade či pri televízore? Nie ste sami.

S príchodom internetu a mobilných telefónov sa nielen naša, ale aj detská pozornosť upriamila týmto smerom a čas, ktorý predtým trávili rôznymi koníčkami či s kamarátmi, sa presunul k pozeraniu obsahu na mobile, ipade či televízore. Niektorí rodičia sa však rozhodli, že čas detí strávený na týchto moderných zariadeniach budú výrazným spôsobom kontrolovať či obmedzovať a rovnakým smerom sa vydali aj mnohé známe osobnosti.

Meadow Walker so svojím otcom Paulom / Miro Jaroš s mamou Štefániou.
Prečítajte si tiež: Aj po rokoch sa s ňou rozpráva každý deň. Slávni ľudia, ktorí prišli o blízkych, ale dnes sa znova usmievajú

4. Serena Williams

Slávna tenistka a jej manžel Alexis Ohanian, spoluzakladateľ Redditu, majú za cieľ, aby boli počas spoločných rodinných chvíľ všetci u nich doma plne prítomní. Ohanian kedysi pre CNBC dokonca povedal, že hoci sa teší na to, že s deťmi bude môcť v budúcnosti tráviť kvalitný čas hraním videohier, on a Serena zatiaľ „chcú, aby sa nudili“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Serena Williams (@serenawilliams)

„Je naozaj dôležité, aby mali čas byť len so svojimi myšlienkami a so svojimi hračkami, takže to budeme dosť prísne regulovať,“ dodal ďalej.

Ohanian je len jedným z mála technologických manažérov zo Silicon Valley, ktorí plánujú vychovávať svoje deti mimo zariadení, aplikácií a platforiem sociálnych médií, ktoré pomáhajú vyvíjať.

Vľavo: Kvetka a Július Horváthovci, vpravo: Victoria a David Beckhamovci
Prečítajte si tiež: Stačili tri mesiace a vedela, že on je ten pravý. Títo slávni ľudia sa brali mladší, ako dnes býva zvykom

3. Bill Gates

Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates a filantropka Melinda Gates nedovolili svojim trom deťom vlastniť mobilné telefóny, kým nedovŕšili 14 rokov - a aj vtedy mali používanie mobilov prísne obmedzené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bill Gates (@thisisbillgates)

„Často si stanovíme čas, po ktorom ho už nemôžu tráviť pred obrazovkou, a v ich prípade im to pomáha zaspať v rozumnej hodine,“ povedal Gates pre Mirror ešte v roku 2017. Gates povedal, že rád sleduje, ako jeho deti používajú telefóny, ale zakázal im napríklad používať telefóny pri večeri. A keď si jeho dcéra začala vytvárať nezdravú náklonnosť k videohre, pár začal zavádzať prísnejšie limity času stráveného pred obrazovkou. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…