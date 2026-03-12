Radšej nech zaháľajú, ako by mali pozerať do mobilov. Aj slávni ľudia deťom kontrolujú čas pred obrazovkami
Máte obavy z toho, koľko času trávia vaše deti na mobile, ipade či pri televízore? Nie ste sami.
S príchodom internetu a mobilných telefónov sa nielen naša, ale aj detská pozornosť upriamila týmto smerom a čas, ktorý predtým trávili rôznymi koníčkami či s kamarátmi, sa presunul k pozeraniu obsahu na mobile, ipade či televízore. Niektorí rodičia sa však rozhodli, že čas detí strávený na týchto moderných zariadeniach budú výrazným spôsobom kontrolovať či obmedzovať a rovnakým smerom sa vydali aj mnohé známe osobnosti.
4. Serena Williams
Slávna tenistka a jej manžel Alexis Ohanian, spoluzakladateľ Redditu, majú za cieľ, aby boli počas spoločných rodinných chvíľ všetci u nich doma plne prítomní. Ohanian kedysi pre CNBC dokonca povedal, že hoci sa teší na to, že s deťmi bude môcť v budúcnosti tráviť kvalitný čas hraním videohier, on a Serena zatiaľ „chcú, aby sa nudili“.
„Je naozaj dôležité, aby mali čas byť len so svojimi myšlienkami a so svojimi hračkami, takže to budeme dosť prísne regulovať,“ dodal ďalej.
Ohanian je len jedným z mála technologických manažérov zo Silicon Valley, ktorí plánujú vychovávať svoje deti mimo zariadení, aplikácií a platforiem sociálnych médií, ktoré pomáhajú vyvíjať.
3. Bill Gates
Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates a filantropka Melinda Gates nedovolili svojim trom deťom vlastniť mobilné telefóny, kým nedovŕšili 14 rokov - a aj vtedy mali používanie mobilov prísne obmedzené.
„Často si stanovíme čas, po ktorom ho už nemôžu tráviť pred obrazovkou, a v ich prípade im to pomáha zaspať v rozumnej hodine,“ povedal Gates pre Mirror ešte v roku 2017. Gates povedal, že rád sleduje, ako jeho deti používajú telefóny, ale zakázal im napríklad používať telefóny pri večeri. A keď si jeho dcéra začala vytvárať nezdravú náklonnosť k videohre, pár začal zavádzať prísnejšie limity času stráveného pred obrazovkou.