Zdravé, chutné a rýchle. Kristína Tormová so synom pripravili lievance, ktoré môžete jesť každý deň
Ak niečo vykydnete, to nevadí, dá sa to utrieť, s nadhľadom vysvetlil šikovný kuchár.
Varenie je pre Kristínu Tormovú prirodzenou súčasťou každodenného života, no nie je na to sama. Patrí totiž k mamám, ktoré sa neboja neporiadku či fľakov od rozliateho mlieka a s nadšením pustia svoje deti do kuchyne, aby si čaro tejto aktivity vyskúšali na vlastnej koži. Navyše sa zdá, že takýto prístup už priniesol svoje ovocie.
Lievance pripravujú zdravo
V jednom zo svojich videí si totiž na pomoc zavolala aj syna Alana a ten sa nenechal zahanbiť. Fanúšikov nadchol svojou šikovnosťou aj milým nadhľadom a pripravil chutné raňajky, ktoré si pokojne môžete dopriať aj každý deň, a to bez najmenších výčitiek.
„Aj vy by ste stále chceli raňajkovať lievance a rodičia vám to nedovolia? Mám to rovnako. Ale mám aj recept na zdravé lievance. Ak niečo vykydnete, to nevadí, dá sa to utrieť. Hlavne sa nestresujte,“ vraví Alan v Kristíninom videu na Instagrame.