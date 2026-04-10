Smiali sa mi, že mám na tele fľaky. Známe Slovenky, ktoré pôsobia sebavedomo, no kedysi trpeli komplexmi
Ani celebritám sa v minulosti nevyhli problémy s nízkym sebavedomím či neistotou zo svojho zovňajšku.
Sú známe, krásne aj úspešné a na televíznej obrazovke či červenom koberci vždy pôsobia sebavedomo a sebaisto. Je preto trochu prekvapujúce, že aj ony však kedysi bojovali s komplexmi. Známe Slovenky otvorene prehovorili o tom, prečo sa v minulosti cítili neisté a čo ich trápilo.
4. Lucia Kollárová
Čudo, mimozemšťan či kuní ksicht. Niekdajšia markizáčka z Telerána a spisovateľka Lucia Kollárová si od nemilosrdného davu vypočula nejednu zraňujúcu poznámku. Ľudia neustále riešili jej výzor, výraznejšie oči či predkus. Ako častý terč si ju vyberal aj slovenský bulvár. „V roku 2008 bolo ešte na Slovensku spoločensky akceptovateľné napísať v redakčnom článku, že iná žena je ‚neatraktívne čudo‘. Myslím, že doba sa tak veľmi zmenila, že toto by už dnes nebolo možné,“ spomínala niekdajšia moderátorka v rozhovore pre portál Aktuality.sk.
Z Lucie je dnes iná žena a má to dva kľúčové dôvody. V roku 2022 podstúpila náročnú operáciu sánky, ktorá úplne zmenila jej vzhľad, a okrem toho našla aj svoje šťastie v osobnom živote.
3. Adriana Brnčalová
Pre svoj vzhľad trpela komplexmi aj hviezda seriálu Sľub Adriana Brnčalová, priznala to v rozhovore pre TV Markíza, ktorú cituje Báječná žena. „Mám pigmentové škvrny na celej pravej strane tela. A keď som bola malá, veľa ľudí sa na to pýtalo a veľa ľudí, vlastne deti sa mi smialo, že mám fľaky po tele. A bolo ťažké sa s tým vyrovnať. Ako vtedy v tom veku, keď som bola malá. Ale s odstupom času to beriem ako svoju výhodu, lebo sa odlišujem od iných ľudí a ak máte aj vy niečo také, berte to ako výhodu a buďte na to pyšní, lebo preto si práve iný,“ vysvetlila známa herečka.