Po ťažkom rozvode Vierku neodvrhol. Legendárny Fredy Ayisi bude s jednou osobou do konca života
V Československu bol jeho otec za mimozemšťana.
„Keď som šiel po meste, neustále som sa musel obzerať a bol som v napätí, z ktorého rohu vyjde partia skinheadov alebo nacistov,“ spomína dnes známy jogín a tanečník Fredy Ayisi na roky, keď vyrastal ako syn Slovenky a otca z Ghany. Hoci ho na ulici často sprevádzali zvedavé pohľady, posmešky či dokonca útoky, Slovensko vždy považoval za svoj domov. Práve tu si vybudoval život postavený na disciplíne, spiritualite a viere v dobro – a spoznal tu aj matku svojej dcéry Vierky.
Na trase Ghana – Československo
„Môj otec bol elektroinžinier, ktorý študoval v Londýne a za socializmu Československo spolupracovalo s Ghanou pri výstavbe elektrárne. Otec bol potom riaditeľom jedného úseku a prišiel tu praxovať,“ prezradil v relácii Dedovizeň Fredy Ayisi, ktorý sa narodil slovenskej mame a otcovi z Ghany. Časy, keď jeho rodičia žili spolu, však pozná len z fotiek a rozprávania.
„Dva roky sme žili s otcom v Ghane v krásnej vile. Mama tam však trpela na maláriu, a hoci brala silné lieky, keď chcela prežiť, musela odísť. Otec sa na Slovensko vrátiť nechcel. Z viacerých dôvodov – ako riaditeľ elektrárne mal v Ghane dobré spoločenské postavenie, navyše tam bola demokracia, tu socializmus a na černocha sa u nás ľudia v tom čase dívali ako na mimozemšťana,“ vysvetľoval v rozhovore pre Šarm Fredy, ktorý si s otcom neskôr telefonoval, písal a párkrát sa stretli na Slovensku. Hoci plánovali návštevu v Ghane, nestihli sa už vidieť. Pred Fredyho 20. narodeninami jeho otec zomrel na následky autonehody.
Útoky skinheadov
Od mamy Fredy vždy dostával veľa lásky, nič mu nechýbalo – mal krásne detstvo, veľa kamarátov, dobrých spolužiakov a to aj napriek tomu, že bol iný. „Samozrejme, musel som si zvyknúť na to, že som bol stredobodom pozornosti, kamkoľvek som prišiel, a ľudia na ulici sa za mnou otáčali. Zvykol som si odpovedať aj na nekonečné otázky – odkiaľ som, prečo som tu alebo či my v Afrike máme takéto autá,“ zavtipkoval pre SME. Nie vždy mu však bolo na Slovensku do smiechu, obzvlášť vtedy, keď sa stal obeťou skinheadov.