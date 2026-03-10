Skutočný príbeh z temného sveta náboženských kultov. To je Nevesta sekty - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Skutočný príbeh z temného sveta náboženských kultov. To je Nevesta sekty
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Tomáš z Banskej Bystrice hľadá lásku v šou Mama, ožeň ma.

Vyrastal bez otca a v obývačke má vírivku. Tomáš z Mama, ožeň ma si dáva pozor na lásku na prvý pohľad

Ilustračné obrázky.

Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Budovanie dôvery je pre Martinu Schindlerovú veľmi dôležité.

Dcére to nezakazuje a radšej zaplatila spoločný kurz. Martina Schindlerová ukázala, ako sa buduje dôvera

Adam Bardy prehovoril o rodine a synoch.

Máme osemmiestne auto a priestor tam ešte je. Žartujúci Adam Bardy prehovoril, či plánujú ďalšie bábätko

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Vypadni domov, kričali naňho deti pod balkónom. Známy Slovák bol vždy hrdý na to, že je iný

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu skúšal riešiť neverou. Marcel Ochránek má šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Michal Hudák / Alenka z Mama, ožeň ma.

Prosím, povedzte to všetkým, vyzýva Michal Hudák. Pravdu o relácii Mama, ožeň ma mnohí doteraz nepoznali

SLEDUJE NÁS 207 331 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Skutočný príbeh z temného sveta náboženských kultov. To je Nevesta sekty

— Foto: Ikar

Ako dokáže sekta presvedčiť inteligentného človeka, aby jej bezvýhradne podriadil celý život?

Kniha Nevesta sekty je autentickým a šokujúcim svedectvom ženy, ktorá sa ocitla v centre manipulácie a psychického nátlaku.
Nevesta sekty je silnou autobiografickou výpoveďou o manipulácii, psychickom nátlaku a o tom, ako ľahko sa môže človek ocitnúť v pasci náboženského kultu. Autorka v nej opisuje vlastnú skúsenosť s tajnostkárskou kresťanskou sektou, ktorá pôsobí v mnohých krajinách sveta.

Príbeh začína nenápadne – v nákupnom centre v austrálskej Canberre. Liz má osemnásť rokov, keď ju osloví neznáma žena s prosbou, aby vyplnila krátky dotazník. Ide vraj o jednoduchý prieskum.
Lenže tento moment sa ukáže ako prvý krok na ceste, ktorá ju privedie do sveta manipulácie, izolácie a psychickej kontroly.

Foto: Ikar

Jednou z najsilnejších stránok knihy je detailný opis toho, ako sekty získavajú nových členov. Liz Cameron ukazuje, že nejde o náhle radikálne zmeny. Práve naopak – proces je pomalý, premyslený a veľmi nenápadný.
Najprv prichádza takzvané „bombardovanie láskou“. Noví členovia sú obklopení pozornosťou, prijatím a pocitom, že konečne niekam patria. Sekta im ponúka zmysel života, komunitu a odpovede na otázky, ktoré mladí ľudia často hľadajú.

Postupne však prichádza ďalšia fáza – indoktrinácia. Členovia sú povzbudzovaní, aby trávili čoraz viac času v komunite a menej času s rodinou či priateľmi. Nasledujú dlhé modlitby, intenzívne štúdium náboženských textov a postupné odpútanie sa od sveta mimo sekty. Liz opisuje aj praktiky, ktoré sú pre mnohé kultové skupiny typické: nedostatok spánku, hladovanie, emocionálny tlak či absolútna poslušnosť voči vodcovi.

Liz Cameron vo svojej autobiografii opisuje aj moment, keď sa rozhodla odcestovať do Južnej Kórey. Tam sa nachádzal luxusný komplex patriaci sekte. V tom čase bol vodca sekty vo väzení – a Liz ho dokonca navštevovala. Veľmi otvorene opisuje psychologický tlak, ktorý v komunite vládol. Členovia boli presvedčení, že slúžia vyššiemu poslaniu a že ich vodca je obeťou nespravodlivého prenasledovania.
Takéto presvedčenie ešte viac posilňovalo ich oddanosť.

Návrat do reality?

Po návrate do Austrálie sa však situácia dramaticky zmenila.
Liz sa začala fyzicky aj psychicky zhoršovať. Roky manipulácie, stresu a izolácie si vybrali svoju daň. Jej život sa ocitol v ohrození. Až zásah rodiny a profesionálnych deprogramátorov jej pomohol postupne sa z vplyvu sekty vymaniť.

Práve tieto kapitoly patria k najemotívnejším momentom knihy. Autorka veľmi úprimne opisuje proces návratu k vlastnej identite a to, aké náročné je po rokoch manipulácie opäť začať dôverovať vlastnému úsudku.

Nevesta sekty nie je len osobný príbeh. Je to aj dôležitá sociálna výpoveď o tom, ako fungujú sekty v modernom svete. Austrálsky senátor David Shoebridge knihu označil za „hlboko osobný príbeh a silnú sociálnu analýzu“. Podľa odborníkov na problematiku kultov ponúka kniha mimoriadne cenný pohľad na psychológiu manipulácie a nátlaku.

Prezident organizácie Cult Information and Family Support Tore Klevjer ju označil za prenikavú štúdiu myslenia človeka, ktorý sa stal členom kultu.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…