Teraz sa podáva po celom svete. Pravý írsky guláš si môžete spraviť podľa šéfkuchára kráľovskej rodiny
Na tomto jedle si vraj vždy rád pochutil aj kráľ Karol.
Varil pre kráľovnú Alžbetu, princeznú Dianu aj princov Williama a Harryho. Šéfkuchár Darren McGrady strávil v kuchyni Buckinghamského paláca celých 11 rokov a s kráľovskou rodinou dokonca aj cestoval. Chute jej členov preto pozná takmer naspamäť a medzi jedlá, ktoré obľubovali, patrí aj tento guláš.
Nezabudnite na petržlenovú vňať
Vynachváliť si ho vraj nevedel ani kráľ Karol, a to predovšetkým počas poľovníckych večierkov, ktoré sa na panstve zvyčajne konali v piatok alebo sobotu. „Muži vtedy vstávali naozaj skoro a schádzali dole na veľké, sýte raňajky s klobáskami, vajíčkami a slaninou, ale podávali sa aj jedlá ako diabolské obličky, ktoré by ste inokedy na jedálnom lístku nenašli,“ prezradil vo svojom videu na YouTube.
Írsky guláš je pritom aj národným jedlom Írska a práve Deň svätého Patrika, ktorý sa oslavuje 17. marca, je oslavou írskej identity, kultúry a hrdosti. Toto jednoduché, no sýte jedlo sa preto stalo prirodzenou súčasťou slávnostných stolov po celom svete.
Ak teda túžite atmosféru radosti a osláv doslova ochutnať, môžete si ju priblížiť práve írskym gulášom, a to rovno v podaní šéfkuchára, ktorý varil pre kráľovskú rodinu. Stačí si len pripraviť dostatok mäsa, zeleniny a najmä petržlenovej vňate.