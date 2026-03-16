Pozrie sa na svoje mladšie ja a jednému pocitu sa neubráni. Rytmus ukazuje, že nepatrí do starého železa
Raper chystá pri príležitosti svojich okrúhlych narodenín veľkolepý koncert.
Na scéne je už viac ako tridsať rokov a neplánuje skončiť. Patrik Rytmus Vrbovský si svoj úspech poctivo vybojoval a prekonal nielen posmešky od iných detí, ale aj drsné slová od tých najbližších. Keď objavil rap, napokon Rytmus našiel sám seba a pre mnohých sa jeho tŕnistá a náročná cesta životom stala inšpiráciou – že všetko, o čom snívate, sa vám môže splniť.
Na prahu jubilea, ktoré oslávi začiatkom budúceho roka, v Bratislave chystá veľkolepý koncert a ako prezradil v rozhovore pre portál Topky.sk, nezastaví ho ani päťdesiatka. A pri pohľade na svoje mladšie ja sa neubráni jednému pocitu.
Nepriali mu to
Rytmus má za sebou náročné detstvo. Zažil posmech v škole a vysporiadať sa musel aj s tým, ako ho doma podceňovali. „Mama s otčimom mi to zakazovali a keď som povedal, že sa chcem živiť šoubiznisom, tak na mňa pozerali s veľkými predsudkami. Žiadna podpora, iba nenávistné predsudky mali skoro všetci z môjho okolia. Musel som si prejsť cez veľkú neprajnosť a poraziť ich mojou pravdou,“ priznal pre Nový Čas.
Keď objavil rap, začal ho napĺňať a robiť šťastným. Našiel v ňom testosterón, ktorý mu vraj chýbal. „Pomohol mi nájsť môj hudobný prejav, v ktorom som potom nachádzal ďalšie a ďalšie štýly, pretože hip hop pochádza zo soulovej a funkovej hudby. Prostredníctvom hip hopu som sa dostal k starej černošskej muzike a kultúre, bolo mi to ohromne blízke, pretože som bol nevyrovnaný romák,“ hovoril o svojich kariérnych začiatkoch Patrik Vrbovský.
Cíti sa „fresh“
Keď sa pozrie na svoje mladšie ja na plagáte pri príležitosti koncertu k jubileu, neubráni sa hrdosti na to, čo sa mu za tri dekády trvajúcej kariéry podarilo dokázať.