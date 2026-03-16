Pozrie sa na svoje mladšie ja a jednému pocitu sa neubráni. Rytmus ukazuje, že nepatrí do starého železa - Dobré noviny
Pozrie sa na svoje mladšie ja a jednému pocitu sa neubráni. Rytmus ukazuje, že nepatrí do starého železa
Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Ilustračná fotografia.

Števo Martinovič.

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Ilustračné fotografie.

Ruky ju prestali poslúchať a ťažko rozprávala. Monika Szabó priznala desivé momenty, aby varovala iných

Má slovenské korene a taliansku mentalitu.

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Lucie Bílá a pani Irenka.

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Pozrie sa na svoje mladšie ja a jednému pocitu sa neubráni. Rytmus ukazuje, že nepatrí do starého železa

Patrik Rytmus Vrbovský oslávi o pár mesiacov okrúhle jubileum 50 rokov.
Patrik Rytmus Vrbovský oslávi o pár mesiacov okrúhle jubileum 50 rokov. — Foto: Instagram @rytmusking, Wikimedia Commons @David Sedlecký

Raper chystá pri príležitosti svojich okrúhlych narodenín veľkolepý koncert.

Na scéne je už viac ako tridsať rokov a neplánuje skončiť. Patrik Rytmus Vrbovský si svoj úspech poctivo vybojoval a prekonal nielen posmešky od iných detí, ale aj drsné slová od tých najbližších. Keď objavil rap, napokon Rytmus našiel sám seba a pre mnohých sa jeho tŕnistá a náročná cesta životom stala inšpiráciou – že všetko, o čom snívate, sa vám môže splniť.

Na prahu jubilea, ktoré oslávi začiatkom budúceho roka, v Bratislave chystá veľkolepý koncert a ako prezradil v rozhovore pre portál Topky.sk, nezastaví ho ani päťdesiatka. A pri pohľade na svoje mladšie ja sa neubráni jednému pocitu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepriali mu to

Rytmus má za sebou náročné detstvo. Zažil posmech v škole a vysporiadať sa musel aj s tým, ako ho doma podceňovali. „Mama s otčimom mi to zakazovali a keď som povedal, že sa chcem živiť šoubiznisom, tak na mňa pozerali s veľkými predsudkami. Žiadna podpora, iba nenávistné predsudky mali skoro všetci z môjho okolia. Musel som si prejsť cez veľkú neprajnosť a poraziť ich mojou pravdou,“ priznal pre Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď objavil rap, začal ho napĺňať a robiť šťastným. Našiel v ňom testosterón, ktorý mu vraj chýbal. „Pomohol mi nájsť môj hudobný prejav, v ktorom som potom nachádzal ďalšie a ďalšie štýly, pretože hip hop pochádza zo soulovej a funkovej hudby. Prostredníctvom hip hopu som sa dostal k starej černošskej muzike a kultúre, bolo mi to ohromne blízke, pretože som bol nevyrovnaný romák,“ hovoril o svojich kariérnych začiatkoch Patrik Vrbovský.

Cíti sa „fresh“

Keď sa pozrie na svoje mladšie ja na plagáte pri príležitosti koncertu k jubileu, neubráni sa hrdosti na to, čo sa mu za tri dekády trvajúcej kariéry podarilo dokázať.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Maroš Bílik / Vo väznici.

