Počas tetovania čísla omdlela v maminom náručí. Evička z Trenčína prežila Auschwitz len vďaka náhode
Počas tetovania čísla omdlela v maminom náručí. Evička z Trenčína prežila Auschwitz len vďaka náhode
Počas tetovania čísla omdlela v maminom náručí. Evička z Trenčína prežila Auschwitz len vďaka náhode

Eva Mária Umlauf s mamou v tábore v Novákoch / V súčasnosti
Eva Mária Umlauf s mamou v tábore v Novákoch / V súčasnosti

Mama jej zvierala ruku, aj keď vedela, že to bude znamenať automatickú smrť.

„Zázrak! Keď žijete, tak to je zázrak!“ hovorili cudzí ľudia po Trenčíne, keď stretli Agnes s jej dcérou. Všetci sa na nich usmievali, boli šťastní, že ich videli a malá Eva tomu vôbec nerozumela. „Prečo sa čudujú, že žijem?“ pýtala sa vtedy. To, že je chodiaci zázrak, pochopila až oveľa neskôr – keď si uvedomila, že je najmladším človekom na svete s vytetovaným číslom na predlaktí.

V zamrznutej vode

Eva Mária Umlauf, rodená Hechtová, sa narodila päť dní pred Vianocami, 19. decembra 1942 a jej príchod na svet bol pre mnohých zázrakom. Aby sme pochopili, aký veľký, musíme sa najskôr vrátiť k príbehu jej rodičov. Evina mamička Agnes pochádzala z bohatej židovskej rodiny, ktorá žila v Bratislave a hoci jej rodičia chceli dopriať vyššie vzdelanie, od roku 1939 už Židia nemohli študovať, preto sa vyučila za krajčírku. Rodina musela nakoniec z Bratislavy odísť a ich dom obsadili ľudáci. V Trenčíne sa Agnes zoznámila s Imrichom Hechtom, chlapcom zo židovskej rodiny, ktorý pracoval ako účtovník v tehelni. Možno by sa nikdy nevzali, keby im niekto nepovedal, že ak sa zoberú, istotne ich nepošlú vlakom „na práce“. Vraj tam vyvážajú iba mladých a slobodných.

Lale Sokolov a jeho manželka Gita
Prečítajte si tiež: Zaľúbil sa do dievčaťa, ktorému vytetoval číslo. Krompašský tetovač z Auschwitzu roky tajil príbeh ich lásky

Agnes a Imrich sa vzali, no aj tak sa tým nezachránili. V polovici júla 1942 ich deportovali do tábora v Žiline a odtiaľ ich v októbri presunuli do Novák. V tom čase už Agnes nosila pod srdcom dcérku Evku. Tá sa narodila počas mrazivej zimy v nováckom tábore, kde žilo 1 600 väzňov a Eva bola prvým z piatich detí, ktoré malo v rodnom liste napísané ako miesto narodenia Nováky, Pracovné stredisko pre Židov.

Eva s mamou v tábore v Novákoch.
Eva s mamou v tábore v Novákoch.

V tábore, ktorý bol prestupnou stanicou na ceste k smrti, bolo narodenie bábätka ako zázrak. „Mama mi rozprávala, že keď som sa narodila, bola strašná zima aj v tých barakoch. V jednej takej komôrke v tých barakoch bol ten pôrod. Potom priniesla tá baba v lavóre teplú vodu, aby ma okúpali. Kým začali, bola tá voda taká pretiahnutá mrazom, ako keď to zamŕza,“ spomínala pre Pamäť národa na prvé chvíle strávené na tomto svete.

Radšej na to decko zabudnite

Keď Eva nemala ešte ani dva roky, s otcom a tehotnou mamou ju v roku 1944 deportovali v dobytčích vagónoch do Osvienčimu. „Radšej na to decko zabudnite, aj tak neprežije!“ Touto vetou privítali matku Evy Umlaufovej v koncentračnom tábore.

