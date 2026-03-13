Učiteľ spravil prednášku, aby ju verejne ponížil. Alžbeta z Ruže pre nevestu dnes pomáha deťom veriť si
„Vraj by predsa nikto nechcel vyzerať tak ako ja,“ spomína mladá Žilinčanka krutú vetu.
„Takáto pekná učiteľka? Tak to by som chcel byť žiak,“ konštatoval ženích Adrian Chabada pri prvom stretnutí s 27-ročnou Alžbetou Bielkovou. Mladá učiteľka pricestovala na Srí Lanku, aby v reality šou Ruža pre nevestu zabojovala o jeho srdce. Na prvý pohľad pôsobí pokojne, vyrovnane a nenápadne a už pri prvom stretnutí očarila Adriána svojím prirodzeným šarmom. Mladá Žilinčanka sa tiež netajila tým, že do relácie prišla s jednoduchým cieľom – nájsť partnera, s ktorým by mohla zdieľať budúcnosť.
Len málokto by však tušil, že práve školské prostredie jej kedysi prinieslo jednu z najťažších životných skúseností, ktorá ju na dlhý čas pripravila o sebavedomie.
Ponižovanie pred celým ročníkom
Dnes pracuje s deťmi a snaží sa byť učiteľkou, ktorá ich podporí a vypočuje. Práve vlastná skúsenosť zo školských lavíc Alžbetu presvedčila, že chce stáť na druhej strane – pred tabuľou. Počas stredoškolských rokov si totiž prešla momentom, ktorý ju hlboko zasiahol. Na preventívnej prednáške o poruchách príjmu potravy sa ocitla v situácii, ktorú vôbec nečakala.
„Zato, že robím učiteľku, vďačím učiteľom, ktorí ma šikanovali kvôli tomu, ako vyzerám. Pán učiteľ urobil prednášku celoročníkovú o mne, že hádam nechce nikto vyzerať tak škaredo ako ja, vychrtlá ako anorektička. Ďakujem mojim spolužiakom, že sa ma zastali, že ma naozaj vidia stále jesť, načo to upravil, že však bulimička môžem byť, nikto so mnou nechodí na záchod a nevidí ma, ako vraciam,“ spomínala na nepríjemné momenty v úvode relácie.
Ako neskôr vysvetlila pre Nový Čas, zasiahlo ju to o to viac, že vyrastala v rodine, kde mali učitelia prirodzenú autoritu a boli pre ňu veľkým vzorom. „Dlho som preto nechápala, prečo by o mne učiteľ mohol hovoriť škaredo a nemyslieť to dobre,“ priznala.