V sirotinci jej kamarátku ubili na smrť za kúsok chleba. Paralympionička nevedela, čo je šťastie
Dievča z černobyľskej katastrofy nechcela ani vlastná mama.
Na ruke mala päť prstov, no ani jeden palec. Na nohách ich mala zasa až šesť. Jedna noha bola kratšia než druhá a chýbali jej holenné kosti. Navyše jej chýbala časť žalúdka, jeden biceps aj oblička. Ako uviedol The Guardian, Oksana Bondarčuková sa narodila v roku 1989 na Ukrajine s rôznymi postihnutiami spôsobenými radiáciou z jadrovej katastrofy v Černobyle. Keď ju prvýkrát uvidela jej biologická matka, pohľad na dieťa nedokázala zniesť a zriekla sa jej. Nikto vtedy netušil, že dievčatko v postieľke raz bude svetovou atlétkou.
Nikto neprišiel
„Si škaredá, nezaslúžiš si domov, tvoji rodičia ťa nechceli,“ posmievali sa Oksane, ktorá skončila v sirotinci, ktorý slúžil aj ako nevestinec. Miesto, ktoré malo byť útočiskom pre nechcené deti, sa však pre osamelé dievča stalo miestom strachu, hladu a bolesti.
Často jej bola zima, bola neustále hladná a naučila sa potláčať vlastné pocity, aby prežila. Niektorí opatrovatelia ju ponižovali a presviedčali, že si rodinu nezaslúži. Ako malé dieťa postupne začala veriť, že je to jej vina. Najťažšie chvíle prichádzali, keď videla, ako si po niektoré deti prídu príbuzní alebo adoptívni rodičia. Ona však zostávala.
Smrť pre kúsok chleba
V sirotinci zažila emočné, fyzické aj sexuálne násilie, ktoré by žiadne dieťa nemalo spoznať. Vo svojej autobiografii The Hard Parts neskôr priznala, že mnohé z toho, čo sa tam dialo, ani nedokázala opísať, pretože by to bolo pre ľudí príliš ťažké čítať. Spomína však na moment, ktorý ju poznačil navždy. Jej najlepšiu kamarátku Lainey zbili na smrť za to, že sa pokúsila ukradnúť kúsok chleba.