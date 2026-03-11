Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou - Dobré noviny
Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou
Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová. — Foto: Instagram - @lenoc_skodova

Oči jej otvorila jedna fotografia, na ktorej sa nespoznala.

V poslednom období si verejnosť všíma výraznú zmenu u viacerých slovenských celebrít. Mnohí známi ľudia rapídne schudli a keď sa ich fanúšikovia pýtajú na tajomstvo premeny, odpoveď býva často podobná – upravili stravu a začali sa viac hýbať. O liekoch na chudnutie však neprehovoril nikto. Ticho teraz prelomila stylistka slovenských celebrít Lenka Bohunická Škodová, ktorá sa rozhodla pre nezvyčajne otvorený krok. Na sociálnych sieťach priznala, že jej na ceste k zmene pomohol aj liek Mounjaro, ktorý jej predpísala lekárka. V úprimnej spovedi priznala, že sa za tento krok nehanbí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lenka Bohunická (ex Škodová) (@lenoc_skodova)

Žiadne špekulácie

Keď sa nedávno objavila v zákulisí šou Let's Dance, mnohí si okamžite všimli jej výraznú premenu. Fotografia z večera vyvolala na sociálnych sieťach množstvo reakcií a práve tie ju priviedli k tomu, aby o svojej ceste prehovorila otvorene. „Neskutočne vám ďakujem za krásne reakcie na moju premenu. Dojali ste ma,“ napísala svojim sledovateľom na Instagrame. Zároveň však zdôraznila, že nechce nikomu dávať univerzálne rady.

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.
Prečítajte si tiež: Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

„Nie som odborník. Na každého funguje niečo iné a každý si musí nájsť vlastnú cestu. Odpovede nehľadajte len na Instagrame, obráťte sa na odborníkov,“ uviedla Lenka, ktorá sa rozhodla byť úplne transparentná. Priznala, že jej lekárka v rámci liečby predpísala liek Mounjaro, ktorý sa využíva aj pri redukcii hmotnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lenka Bohunická (ex Škodová) (@lenoc_skodova)

Nehanbí sa za to

„Áno, mám ho predpísaný, aby som bola transparentná a predišli sme špekuláciám. Nehanbím sa za to,“ uviedla, no jedným dychom zdôraznila, že samotný liek nestačí.

