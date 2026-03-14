Partnera nemá a nevie milovať na pol plynu. Adriana Brnčalová sa v seriáli Sľub naučila dôležitú vec
Hviezda Sľubu prehovorila o láske bez pretvárky.
Mnohí ju poznajú ako mladú učiteľku Zuzanu z dobového seriálu Sľub. Na obrazovkách pôsobí vždy usmiato a je plná energie, akoby bola pred kamerami odjakživa. Za týmto dojmom sa však skrýva aj cesta plná pochybností a tlaku, ktorý si často kládla sama na seba.
Herečka Adriána Brnčalová má len 25 rokov a hoci ju diváci vnímajú ako silnú a cieľavedomú ženu, sama priznáva, že pocit vnútornej istoty neprišiel automaticky. „Pravdou je, že tá sila neprišla sama od seba. Musela som si ju vybojovať,“ povedala v úprimnom rozhovore pre Emmu.
Najväčšou výzvou pritom neboli náročné pracovné dni ani tlak zo strany okolia. Najťažší boj zvádzala sama so sebou. „Najťažšie pre mňa bolo prestať mať pocit, že musím byť dokonalá. Že musím všetko zvládnuť, nikoho nesklamať, stále vyzerať dobre a podať stopercentný výkon,“ priznala úprimne.
Zlomová rola
Práve seriál Sľub jej priniesol nielen popularitu, ale aj veľkú životnú zmenu. Hlavná postava totiž znamená, že diváci sledujú každý detail a s osudom hrdinky prežívajú aj vlastné emócie.
„Hlavná rola v Sľube mi obrátila život hore nohami. Ľudia sa s vami stotožňujú, píšu vám, prežívajú s vami každú scénu. Je to obrovská zodpovednosť,“ priznala otvorene.
S odstupom času však hovorí aj o tom, že práve táto skúsenosť ju posunula dopredu. Naučila sa viac dôverovať vlastnému pocitu a menej kontrolovať každý detail svojej práce. „Herecky ma to veľmi posunulo – začala som viac veriť svojej intuícii, menej sa kontrolovať, viac cítiť,“ vysvetlila.
Zaujímavé je, že v seriáli hrá aj matku a aj táto skúsenosť v nej vraj otvorila nové emócie. „Trochu to vo mne prebúdza materinský cit,“ dodala mladá herečka.