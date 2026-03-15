Umýva záchody, varí kávu. Tamara Kramar si buduje život na mieste, kde nikto nepozná jej slávneho otca
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Umýva záchody, varí kávu. Tamara Kramar si buduje život na mieste, kde nikto nepozná jej slávneho otca
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 306 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Umýva záchody, varí kávu. Tamara Kramar si buduje život na mieste, kde nikto nepozná jej slávneho otca

Tamara Kramar sa musí za veľkou mlákou poriadne obracať.
Tamara Kramar sa musí za veľkou mlákou poriadne obracať.

Dcéru Tamaru má Maroš Kramár z manželstva s Natašou Nikitinovou.

Kto by si myslel, že jej slávne priezvisko otvorilo dvere všade, kam prišla, ten by sa veľmi mýlil. Dcéra Maroša Kramára Tamara si totiž svoju nielen životnú, ale aj kariérnu cestu buduje sama a to doslova od základov. O tom, že je dieťa známeho slovenského herca, totiž v zahraničí nik netuší.

„Je to šokujúce, ale v Anglicku nikto nevie, kto je Maroš Kramár,“ vysvetlila viackrát zveličene Tamara Kramar, ktorá po štúdiu neurovedy na britských univerzitách odišla ešte ďalej - do New Yorku. V meste, ktoré nikdy nespí, sa chcela venovať hudbe. Život za veľkou mlákou však ani zďaleka nie je lacný špás, mladá hudobníčka sa tak musí obracať, aby si zarobila na bývanie aj živobytie. Neštíti sa však poctivej roboty a chopí sa toho, čo je k dispozícii - od varenia kávy až po umývanie toaliet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NEHERA (@neheraofficial)

Bez mena aj konexií

Dcéra známeho herca Tamara Kramar si spočiatku nevybrala umeleckú dráhu ako jej známy otec Maroš Kramár, ale v Anglicku sa venovala štúdiu neurovedy. Neskôr však vymenila mikroskop za mikrofón, čo jej rodinu veľmi prekvapilo. „Keď som sa dostala k hudbe, rodičia boli šokovaní,“ priznala nedávno v podcaste Socky s tým, že jej otec vtedy zareagoval svojsky a dokonca sa jej spýtal, či nechce chodiť na hodiny spevu.

Tamara Kramar
V zahraničí však nikto netušil, kto je Maroš Kramár, slávne priezvisko tak Tamare nikam dvere jednoducho neotvorilo. Skôr naopak. Všetko si manažovala sama - od emailov až po koncerty. „Čudoval sa, keď som mu v Anglicku povedala, že ideme na koncert,“ cituje Tamarine slová Život, ktorá si zaspomínala na reakciu svojho slávneho otca - nešlo mu totiž do hlavy, ako dokážu veci fungovať aj bez známeho mena či konexií.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maros Kramar (@maroskramar)

Ľutovala by

S hudbou to však myslela vážne, a tak po ukončení magisterského štúdia odišla do Spojených štátov amerických, aby sa jej tam mohla naplno venovať. Jej snom bolo sa dostať na prestížnu hudobnú školu Berklee, kde však ročné školné stojí približne 60-tisíc dolárov (v prepočte asi 51-tisíc eur, pozn. red.), čo je pre bežnú slovenskú rodinu absolútne nedosiahnuteľné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tamara Kramar (@tamarakramar)

A bež štipendia by to nešlo ani pre dcéru Maroša Kramára. Rozhodla sa preto oň požiadať a našťastie jej to vyšlo. „Bez toho by som tam ani nešla. Hovorila som si, že by som to asi ľutovala, keby som to nezobrala,“ priznala vlani v rozhovore pre Closer, ktorý cituje Život

Umýva záchody

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

