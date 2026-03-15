Umýva záchody, varí kávu. Tamara Kramar si buduje život na mieste, kde nikto nepozná jej slávneho otca
Dcéru Tamaru má Maroš Kramár z manželstva s Natašou Nikitinovou.
Kto by si myslel, že jej slávne priezvisko otvorilo dvere všade, kam prišla, ten by sa veľmi mýlil. Dcéra Maroša Kramára Tamara si totiž svoju nielen životnú, ale aj kariérnu cestu buduje sama a to doslova od základov. O tom, že je dieťa známeho slovenského herca, totiž v zahraničí nik netuší.
„Je to šokujúce, ale v Anglicku nikto nevie, kto je Maroš Kramár,“ vysvetlila viackrát zveličene Tamara Kramar, ktorá po štúdiu neurovedy na britských univerzitách odišla ešte ďalej - do New Yorku. V meste, ktoré nikdy nespí, sa chcela venovať hudbe. Život za veľkou mlákou však ani zďaleka nie je lacný špás, mladá hudobníčka sa tak musí obracať, aby si zarobila na bývanie aj živobytie. Neštíti sa však poctivej roboty a chopí sa toho, čo je k dispozícii - od varenia kávy až po umývanie toaliet.
Bez mena aj konexií
Dcéra známeho herca Tamara Kramar si spočiatku nevybrala umeleckú dráhu ako jej známy otec Maroš Kramár, ale v Anglicku sa venovala štúdiu neurovedy. Neskôr však vymenila mikroskop za mikrofón, čo jej rodinu veľmi prekvapilo. „Keď som sa dostala k hudbe, rodičia boli šokovaní,“ priznala nedávno v podcaste Socky s tým, že jej otec vtedy zareagoval svojsky a dokonca sa jej spýtal, či nechce chodiť na hodiny spevu.
V zahraničí však nikto netušil, kto je Maroš Kramár, slávne priezvisko tak Tamare nikam dvere jednoducho neotvorilo. Skôr naopak. Všetko si manažovala sama - od emailov až po koncerty. „Čudoval sa, keď som mu v Anglicku povedala, že ideme na koncert,“ cituje Tamarine slová Život, ktorá si zaspomínala na reakciu svojho slávneho otca - nešlo mu totiž do hlavy, ako dokážu veci fungovať aj bez známeho mena či konexií.
Ľutovala by
S hudbou to však myslela vážne, a tak po ukončení magisterského štúdia odišla do Spojených štátov amerických, aby sa jej tam mohla naplno venovať. Jej snom bolo sa dostať na prestížnu hudobnú školu Berklee, kde však ročné školné stojí približne 60-tisíc dolárov (v prepočte asi 51-tisíc eur, pozn. red.), čo je pre bežnú slovenskú rodinu absolútne nedosiahnuteľné.
A bež štipendia by to nešlo ani pre dcéru Maroša Kramára. Rozhodla sa preto oň požiadať a našťastie jej to vyšlo. „Bez toho by som tam ani nešla. Hovorila som si, že by som to asi ľutovala, keby som to nezobrala,“ priznala vlani v rozhovore pre Closer, ktorý cituje Život.