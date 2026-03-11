Nechcem skapať na gauči. 170-kilový Jakub vedel, že Extrémne premeny sú jeho posledná šanca na život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nechcem skapať na gauči. 170-kilový Jakub vedel, že Extrémne premeny sú jeho posledná šanca na život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Tomáš z Banskej Bystrice hľadá lásku v šou Mama, ožeň ma.

Vyrastal bez otca a v obývačke má vírivku. Tomáš z Mama, ožeň ma si dáva pozor na lásku na prvý pohľad

Ilustračné obrázky.

Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Budovanie dôvery je pre Martinu Schindlerovú veľmi dôležité.

Dcére to nezakazuje a radšej zaplatila spoločný kurz. Martina Schindlerová ukázala, ako sa buduje dôvera

Adam Bardy prehovoril o rodine a synoch.

Máme osemmiestne auto a priestor tam ešte je. Žartujúci Adam Bardy prehovoril, či plánujú ďalšie bábätko

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Vypadni domov, kričali naňho deti pod balkónom. Známy Slovák bol vždy hrdý na to, že je iný

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu skúšal riešiť neverou. Marcel Ochránek má šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Michal Hudák / Alenka z Mama, ožeň ma.

Prosím, povedzte to všetkým, vyzýva Michal Hudák. Pravdu o relácii Mama, ožeň ma mnohí doteraz nepoznali

SLEDUJE NÁS 207 331 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nechcem skapať na gauči. 170-kilový Jakub vedel, že Extrémne premeny sú jeho posledná šanca na život

Jakub Chládek.
Jakub Chládek. — Foto: Promo fotografie TV NOVA (Extrémní proměny)

V zrkadle sa nevidel celé roky.

„Vyzerám ako veľké vrece sr*čiek, ktoré nie je ničoho schopné,“ sypal si pred kamerami popol na hlavu 33-ročný Jakub Chládek, ktorý sa roky postupne strácal vo vlastnom tele. Keď sa na začiatku nakrúcania českej verzie relácie Extrémne premeny postavil na váhu, číslo na displeji ukázalo 170 kilogramov. Za touto cifrou však nie je len obezita, ale aj strach zo straty rodiny, pocit zlyhania a nádej, že ešte nie je neskoro všetko zmeniť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Extrémní proměny (@extremnipromenytv)

Jedenie v tajnosti

Jakub sa na svoju váhu dostával postupne – s nezdravým prejedaním mal problém už od detstva a svoju vinu priznávala aj jeho mamička Lenka. Ako vysvetlila, keď sa jej syn narodil, bola sama ešte dieťaťom – mala len 16 rokov. Všetci jej vtedy hovorili, že chlapček musí papať. „Papal a papal a papal. Keď už som nechcela, aby papal a snažila som sa to nejako korigovať, zistila som, že chodí jesť potajme,“ zverila sa mama.

Helena Dvořáková v českej verzii Extrémnych premien.
Prečítajte si tiež: Kto by chcel mať doma veľrybu? pýtala sa. Helena z Extrémnych premien sa nemusela dožiť tridsiatky

Tieto nezdravé návyky si preniesol až do dospelosti a otvorene priznal, že posledné roky života presedel na zadku. Jakub pracuje v Nemecku ako disponent v medzinárodnej kamiónovej doprave, kde jeho pracovný deň vyzerá na prvý pohľad nenápadne – plánuje trasy, jazdy a zmeny vodičov. V skutočnosti však väčšinu času presedí. Najskôr v kancelárii, potom za volantom, keďže do práce denne dochádza autom takmer tri hodiny, počas ktorých siaha po tom najjednoduchšom – šiškách, párkoch v rožku či sladkých nápojoch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Extrémní proměny (@extremnipromenytv)

Preklína sa

Každý deň k tomu vypije aj pol litra energetických nápojov a zapíja ich sýtenými limonádami. „Rád si kúpim čokoládu, rád si kúpim oriešky, rád si kúpim čipsy. A do desiatich minút to zmizne. Potom mi je tak zle, že sa preklínam, ale na druhý deň je to aj tak to isté,“ opísal bludný kruh prejedania. Jakubova manželka Lucka vysvetlila, že takto ho pozná prakticky celý život. „Nikdy som ho nezažila chudého a aktívneho. Bol lenivý a vždy rád ležal pri televízii. Ja som bola tá, ktorá behala – či už okolo detí, alebo okolo neho,“ opísala pre TV Nova realitu ich rodiny. Najviac ju však bolí nie samotná váha, ale to, o čo kvôli nej prichádzajú ich deti.

Ján Hodoň.
Prečítajte si tiež: Nevedel prejsť 50 metrov a nosil veľkosť 14XL. Ján Hodoň schudol 160 kíl a dnes pomáha iným

„Deti rastú a budú si ho pamätať takého, aký je teraz. Deti si pamätajú presne tie veci, ktoré s tebou robiť nemôžu. Ty si ich neučil jazdiť na bicykli, nechodil si s nimi na autíčka, na púť, na horskú dráhu,“ vyčítala mu Lucka, ktorá sa napokon rozplakala a dodala vetu, ktorá vystihovala jej bezmocnosť: „Je najvyšší čas a dúfam, že mi s tým pomôžete, pretože ja už to nezvládnem.“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…