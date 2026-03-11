Nechcem skapať na gauči. 170-kilový Jakub vedel, že Extrémne premeny sú jeho posledná šanca na život
V zrkadle sa nevidel celé roky.
„Vyzerám ako veľké vrece sr*čiek, ktoré nie je ničoho schopné,“ sypal si pred kamerami popol na hlavu 33-ročný Jakub Chládek, ktorý sa roky postupne strácal vo vlastnom tele. Keď sa na začiatku nakrúcania českej verzie relácie Extrémne premeny postavil na váhu, číslo na displeji ukázalo 170 kilogramov. Za touto cifrou však nie je len obezita, ale aj strach zo straty rodiny, pocit zlyhania a nádej, že ešte nie je neskoro všetko zmeniť.
Jedenie v tajnosti
Jakub sa na svoju váhu dostával postupne – s nezdravým prejedaním mal problém už od detstva a svoju vinu priznávala aj jeho mamička Lenka. Ako vysvetlila, keď sa jej syn narodil, bola sama ešte dieťaťom – mala len 16 rokov. Všetci jej vtedy hovorili, že chlapček musí papať. „Papal a papal a papal. Keď už som nechcela, aby papal a snažila som sa to nejako korigovať, zistila som, že chodí jesť potajme,“ zverila sa mama.
Tieto nezdravé návyky si preniesol až do dospelosti a otvorene priznal, že posledné roky života presedel na zadku. Jakub pracuje v Nemecku ako disponent v medzinárodnej kamiónovej doprave, kde jeho pracovný deň vyzerá na prvý pohľad nenápadne – plánuje trasy, jazdy a zmeny vodičov. V skutočnosti však väčšinu času presedí. Najskôr v kancelárii, potom za volantom, keďže do práce denne dochádza autom takmer tri hodiny, počas ktorých siaha po tom najjednoduchšom – šiškách, párkoch v rožku či sladkých nápojoch.
Preklína sa
Každý deň k tomu vypije aj pol litra energetických nápojov a zapíja ich sýtenými limonádami. „Rád si kúpim čokoládu, rád si kúpim oriešky, rád si kúpim čipsy. A do desiatich minút to zmizne. Potom mi je tak zle, že sa preklínam, ale na druhý deň je to aj tak to isté,“ opísal bludný kruh prejedania. Jakubova manželka Lucka vysvetlila, že takto ho pozná prakticky celý život. „Nikdy som ho nezažila chudého a aktívneho. Bol lenivý a vždy rád ležal pri televízii. Ja som bola tá, ktorá behala – či už okolo detí, alebo okolo neho,“ opísala pre TV Nova realitu ich rodiny. Najviac ju však bolí nie samotná váha, ale to, o čo kvôli nej prichádzajú ich deti.
„Deti rastú a budú si ho pamätať takého, aký je teraz. Deti si pamätajú presne tie veci, ktoré s tebou robiť nemôžu. Ty si ich neučil jazdiť na bicykli, nechodil si s nimi na autíčka, na púť, na horskú dráhu,“ vyčítala mu Lucka, ktorá sa napokon rozplakala a dodala vetu, ktorá vystihovala jej bezmocnosť: „Je najvyšší čas a dúfam, že mi s tým pomôžete, pretože ja už to nezvládnem.“