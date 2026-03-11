Má pocit, že jej nádory rastú ako huby po daždi. Mária prosí o pomoc, jej dcéry ju stále potrebujú
Dlho verila, že boj s nádorom zvládne sama, dnes však potrebuje našu pomoc.
Bežné dni sú často plné maličkostí, ktoré si ani neuvedomujeme. Objatie pred spaním, detské „mami, pozri“, spoločná večera alebo plánovanie budúcnosti. Pre mnohých rodičov sú to samozrejmé momenty. Pre Máriu sa však každý takýto okamih stal vzácnejším než kedykoľvek predtým.
Dvojnásobná mama už viac ako tri roky bojuje s jednou z najťažších diagnóz – agresívnym nádorom mozgu. Hoci sa dlho snažila zvládnuť všetko sama, dnes priznáva, že bez pomoci to nepôjde. Nádej pre ňu existuje, no je za hranicami Slovenska a pre rodinu je finančne veľmi náročná.
Ťažká diagnóza
Keď sa dozvedela, že má glioblastóm, život sa jej obrátil naruby. „Odvtedy žijem v rytme vyšetrení, liečby a čakania na ďalšie výsledky,“ povedala pre darcovský portál Donio. Napriek všetkému sa snaží žiť čo najnormálnejšie. Pracuje, stará sa o rodinu a hľadá akúkoľvek šancu, ktorá by jej mohla pomôcť.
Mária je mamou dvoch dcér. „Mám šesťročné dievčatko, ktoré ešte potrebuje mamu pri každom ‚mami, pozri‘ a pri každom objatí pred spaním. Moje staršie dieťa má 20 rokov, študuje na vysokej škole – a hoci je už dospelá a snaží sa byť samostatná, mamu ešte stále potrebuje,“ opisuje svoje dievčatá a dodáva, že bojuje najmä kvôli nim.
Aj keď sa vždy snažila byť silná a nikoho nezaťažovať, po troch rokoch boja prišiel moment, keď musela požiadať o pomoc. „Som typ človeka, ktorý sa vždy snažil zvládnuť všetko sám. Nechcela som nikoho zaťažovať a dlho som verila, že to nejako ustojím,“ priznala.