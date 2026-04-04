Falošný policajt ju domov neodviezol. 14-ročné dievča sa z podzemného väzenia dostalo vlastnou šikovnosťou
Falošný policajt ju domov neodviezol. 14-ročné dievča sa z podzemného väzenia dostalo vlastnou šikovnosťou
Elizabeth držal v bunkri desať dní.
— Foto: Instagram: joeandmckinzie

Polícia si doteraz nenárokuje žiadne zásluhy za jej vyslobodenie.

Desať dní hrôzy, ktoré sa napokon dostali do šťastného konca. Štrnásťročná školáčka Elizabeth Shaof prežila v podzemnom bunkri len vďaka vlastnej dômyselnosti. Vo vyhrotených chvíľach dokonca predstierala zaľúbenie a nie je vôbec jasné, či by ju bez vlastnej šikovnosti polícia dokázala vypátrať skôr, než by došlo k najhoršiemu. 

Túžba po pomste

V septembri 2006 bola Elizabeth na ceste domov, vystúpila zo školského autobusu, ale k rodičom už neprišla. Pred autobusom ju zatkol falošný policajt. Násilník Vinson Filyaw už nemal čo stratiť a celý únos si dôkladne naplánoval až na jeden detail - vôbec nemal záujem o Elizabeth. Tá bola len v zlom čase na zlom mieste.

Filyaw vo svojich neskorších výpovediach neuviedol nič zo svojho detstva, čo by sa mohlo zapísať pod jeho násilné správanie v dospelosti. Najväčším problémom v jeho tínedžerskom veku bol alkohol. Závislým sa stal ešte predtým, než dosiahol plnoletosť. Lekári mu neskôr diagnostikovali poškodenie mozgu práve v dôsledku nadmerného požívania alkoholu. Cestu, ako sa od alkoholu odpútať, videl až vo vzťahu so Cindy. Bola to slobodná matka troch detí a Filyaw si kvôli nej našiel prácu na stavbe, aby sa vraj mohol o ňu a deti postarať. Jej deti mal veľmi rád a jedno z nich obzvlášť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idylka aspoň v jeho ponímaní však trvala len do chvíle, kým to dieťa v škole nepovedalo učiteľovi o tom, že ho Filyaw sexuálne napáda. Škola okamžite zareagovala a kontaktovala políciu, ktorá následným vyšetrovaním zistila, že všetko, o čom dieťa hovorilo, sa potvrdzovalo. Bolo otázkou času, kedy sa Filyaw dostane do väzenia. Z jeho ďalších výpovedí bolo zjavné, že celá táto kauza v ňom podnietila nenávisť nielen k polícii, ale aj dieťaťu, ktoré mu malo skaziť život.

„Polícia ma nikdy neprišla vypočuť a miesto toho sa bavila so všetkými naokolo, len nie so mnou. Prečo neprišli a nespýtali sa priamo, či som to urobil alebo nie?" sťažoval sa. Do väzenia rozhodne ísť nechcel a pred úradmi sa začal schovávať v lese. Najprv tam pobýval v stane, ale neskôr začal kopať podzemný bunker. V jeho konečnej podobe sa mu do neho podarilo umiestniť aj nábytok, solárnu sprchu, sporák či krb. Bunker v lese bol prekvapivo veľmi blízko jeho vlastnej záhrady. Túžil po pomste, ale dieťa medzitým už prešlo do pestúnskej starostlivosti, musel si vymyslieť náhradný plán. 

Náhradná obeť

