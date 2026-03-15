Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku
Súčasného partnera spoznala v Let's Dance.
„Keď som bola zaľúbená, bola som lepším človekom,“ hovorí moderátorka Janka Hospodárová, ktorá zažila veľké lásky aj bolestivé straty. Ako mladá sa bezhlavo zaľúbila do hudobníka, ktorý bol od nej o 16 rokov starší a stal sa jednou z najdôležitejších lások jej života. Ich vzťah síce netrval večne, no puto medzi nimi pretrvalo až do jeho nečakanej smrti. Po rokoch bez partnera napokon našla pokoj po boku Ľuboša, do ktorého sa zaľúbila počas tanečnej šou Let's Dance. Láska na prvý pohľad to však bola iba z jednej strany.
Reklamy o šťastnej rodine
Prvých 18 rokov svojho života strávila Janka Hospodárova v metropole južného Zemplína. Hoci jej mamina pochádzala z Piešťan, láska ju priviedla až do Michaloviec, odkiaľ bol moderátorkin otec. Jankine detstvo na východe Slovenska však nebolo iba ružové, ona sama ho delí na dve fázy – pred rozvodom rodičov a po.
„Keď som mala 12 rokov, rodičia sa rozviedli a nikdy nezabudnem na tie prvé Vianoce bez otca, ktoré boli úplne iné. Stratili ten šmrnc, napriek tomu, že mama sa snažila, už to nikdy nebolo ono,“ prezradila pre Plusku moderátorka, ktorá by dnes rada tej malej Janke povedala, aby nebola taká smutná, pretože v tom nie je sama.
Z herectva ju vyhodili
„Z reklám sa na nás valí, ako má byť rodina šťastná, ale nie každý má takéto šťastie,“ povedala otvorene Janka Hospodárová, ktorá musela za svojím šťastím odísť do Bratislavy, kde na Vysokej škole múzických umení študovala herectvo. Otvorene však hovorí, že z ročníka Martina Hubu a Milky Vášáryovej neodišla dobrovoľne – zo školy ju vyhodili.
„Nespravila som klasifikovaný zápočet z hlavného predmetu, herectva, a ten sa nedal opakovať. Vtedy to bol pre mňa koniec sveta. Stalo sa to ešte dvom spolužiačkam a ratovala nás vtedy Táňa Radeva,“ spomínala pre časopis Zdravie nádejná herečka, ktorá mala šťastie v nešťastí. Presne v tom období totiž organizovali obrovský konkurz do novovznikajúcej Markízy, kam sa okrem nej prihlásili stovky ľudí. Vybrali si však rodáčku z Michaloviec, ktorá v Bratislave bývala v podnájme so začínajúcou hviezdou Janou Kirschner.
Vysoký impozantný fešák
Práve speváčkin manažér Janke predstavil jej najväčšiu životnú lásku – muža, ktorý bol o 16 rokov starší.